Conseil municipal en 25 minutes chrono à l'Ile-Rousse !

La nouvelle municipalité de l'Ile-Rousse dirigée par le Maire Angèle Bastiani poursuit la mise en place de son programme de campagne en toute sérénité.

Cette nouvelle session du conseil municipal qui s'est ouverte ce mercredi 3 février à 17 heures était menée tambour-battant par la première magistrate.

L'objectif on l'aura compris était d'épuiser l'ordre du jour en moins d'une heure et ce afin que l'horaire de 18 heures pour la mise en place du couvre-feu sanitaire soit respecté.

L'appel effectué par le secrétaire de séance, le procès-verbal du conseil municipal du 10 décembre dernier était approuvé.

A noter que malgré cet horaire inhabituel, le quorum était atteint et les quatre membres de la liste d'opposition étaient présents.

Cette séance était présidée par le maire Angèle Bastiani.

On notera, outre le compte-rendu des décisions du maire et l'autorisation permettant au maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et la désignation des membres qui siègeront au Conseil d'Exploitation de la régie à seule autonomie financière du "Port de Plaisance Isula Grande" de la commune de l'Ile-Rousse, cette volonté de l'assemblée communale de demander l'inscription et le classement au titre des Monuments Historiques de deux joyaux du patrimoine: l'église paroissiale de l'Immaculée-Conception et l'ouvre de "La Vierge entourée de quatre Saints".

A la demande de Jean-Stéphane Allegrini-Simonetti de la liste d'opposition, Pierre François Bascoul, 5e adjoint au maire en charge de la culture expliquait les modalités de ces deux dossiers approuvés à l'unanimité.

Angèle Bastiani poursuivait avec deux questions de travaux à l'ordre du jour.

La première concernait des travaux de mise en sécurité d'un mur de soutènement, lieu-dit Occi qui a eu à souffrir de la tempête du mois de décembre dernier et la seconde concernait l'aménagement de la route du cimetière lot N°1, voirie et réseaux divers.

Il s'agissait d'approuver le protocole d'accord transactionnel avec la SAEL Entreprise Canava, Travaux Publics concernant les travaux supplémentaires à effectuer pour ce lot N°1.

Enfin, le conseil approuvait le renouvellement de la convention avec l'école privé de Notre-Dame, non sans qu'au préalable, Blaise Dary, 3e adjoint délégué aux affaires scolaires ne rappelle les termes de cette convention tripartite. Le nombre d'élèves de cette école privée est de 26 dont 12 de l'Ile-Rousse.

Le montant de la participation par élève étant de 487€, le montant global de la part communale de l'Ile-Rousse est de 5844€.

L'ordre du jour épuisé, en l'absence de questions diverses, la séance était levée.

Une séance bouclée en 25 minutes chrono qui fera date!