Conseil municipal Calvi: vote des subventions aux associations et soutien au FC Balagne

Le conseil Municipal de Calvi s'est réuni hier soir à 19 heures dans la salle du conseil à l'Hôtel de Ville.

Une réunion qui était consacrée tout particulièrement aux subventions allouées aux associations pour l'année 2019:

Ring Calvais : 2000€

Scuderia Balanina : 2000€

Union Commerciale Calvaise :: 7000€

Association du Grand Large : 2000€

U Svegliu Calvese : 32 850€

Sport@Calvi : 3000€

SNSM : 5000€

Aikido Budo Balagne : 500€

Amicale Sapeurs Pompiers : 500€

Association Huntington Corse : 1000€

Association jeunesse calvaise12 000€

Association Sportive Lycée de Balagne : 500€

Balagna Chess Club : 7500€

Calvi on the rocks : 25 000€

Calvi Xtri : 1000€

Club tir à l'arc : 2000€

Comité départemental ligue contre le cancer : 1500€

Equitable Corse : 750€

Football Club Balagne : 27 500€

Inseme : 1000€

La Boule Calvaise : 500€

La Marie Do : 500€

Lea Vie : 500€

Association anciens combattants : 450€

Maison des lycéens : 500€

Mission locale rurale 2B : 3000€

Nos amis à quatre pattes : 2000€

Ces subventions 2019, pour certaines ont déjà été versées

Concernant le Calvi Nautic Club, Didier Bicchieray, adjoint au sport soulignait qu'il avait rencontré les dirigeants de la nouvelle équipe du CNC et que si pour l'heure aucune subvention n'était inscrite, c'est tout simplement parce qu'il y a de nombreux travaux à effectuer sur la base nautique municipale et qu'un point serait fait avec eux en temps voulu.

Par ailleurs, Ange Santini, Maire de Calvi a souhaité qu'une somme de 2000€ soit transférée du Budget pour entamer une campagne de stérilisation des chats, soulignant au passage "Je suis effaré en découvrant sur internet qu'une chatte, sans moyen de contraception, peut avoir 4 portées par ans, soit environ 16 chatons et 150 chatons durant toute sa vie.Un couple de chats errants peut donner naissance à 20 736 chatons en 4 ans. Il est nécessaire de mener une action pour freiner cette prolifération de chats dans la ville".



Le Football Club de Balagne reste confiant



Sur intervention de Jean-Michel Nobili, la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Football Club Balagne après la décision du Tribunal Administratif de Bastia d'ordonner à la Fédération Française de Football d'intégrer sans délai l'équipe de football de l'USC Corte en championnat de N3, privant du même coup le Football Club de Balagne de cette accession pourtant confirmée dans un premier temps par les instances de la FFF, a fait réagir le conseil municipal qui tient à apporter son soutien sans faille au club balanin.

Didier Bicchieray, président du FC Balagne est revenu dans le détail de ce que l'on appelle désormais le feuilleton de l'été avec son lot d'épisodes, rappelant au passage que le club a entamé la même démarche de la FFF qui fait appel de cette décision au Conseil d'Etat

" Nous serons reçus dans le courant de la semaine prochaine à la Fédération Française de Football et nous restons confiants en l'avenir" a ajouté Didier Bicchieray.

Ange Santini ajoutait! " Il était de notre devoir de réagir et de soutenir le FC Balagne né d'une fusion entre les clubs de Calvi et de l'Ile-Rousse qui compte aujourd'hui pas moins de 470 licenciés.

Le droit c'est le droit et on ne peut s'immiscer mais si l'évocation faite par le FC Balagne concernant la suspension d'un joueur lors d'une rencontre face à Furiani-Agliani n'était pas fondée, je reste convaincu que la Fédération Française de Football qui est la plus haute instance de notre football ne l'aurait pas validé et qu'elle n'aurait pas donné raison au club balanin.

Le TA en a décidé autrement. Aujourd'hui c'est au Conseil d'Etat de trancher.

Ce qui est regrettable dans cette affaire qui date tout de même du mois de mars dernier c'est que l'on ai autant attendu pour rendre une décision. Aujourd'hui on en mesure toutes les conséquences".