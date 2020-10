Conseil des Rivages de la Corse à Bunifazziu : plus de 20 000 hectares acquis

A l’invitation du maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, le conseil des rivages de Corse s’est déroulé, mercredi, en présence du préfet de Corse Pascal Lelarge et de la directrice du Conservatoire du littoral Agnès Vince. Il était présidé par Anne Laure Santucci, conseillère territoriale.





Grâce à sa géographie, à son histoire, à l'arrivée plus tardive du développement touristique et au fort attachement des Corses à leur patrimoine, le littoral de l'île est aujourd'hui plus naturel que celui de bien d'autres régions. Le Conservatoire est l'un des outils ayant permis cette préservation. Ses acquisitions couvrent à ce jour 20 556 ha de littoral.

Il s’agit de grands espaces (l’Agriate, Extrême Sud, Sartenais, Pointe du Cap Corse) ou de sites plus ponctuels, mais emblématiques comme Palumbaghja, Roccapina, le Ricantu et de zones humides: rives de l’Etang de Biguglia étangs d’Urbinu et de Palu, etc.

Les menaces que font peser sur certains sites d’éventuels projets d’urbanisation, un mitage galopant ou leur état d’abandon et de dégradation, l’opportunité de compléter de grands domaines déjà acquis, la poursuite d’une stratégie à long terme, constituent autant de critères d’intervention du Conservatoire.





Cette intervention porte, bien entendu, sur les rivages proprement dits, mais aussi sur les espaces arrière-littoraux, là où subsistent encore souvent les traces d’une présence humaine ancienne et remarquable: sites archéologiques, paillers, moulins, fours à chaux, bâtis agricoles, tours, chapelles…

Le Conservatoire peut également bénéficier de l'affectation du Domaine Public Maritime sec (plage) et marin. Dans ce cas, il s’agit de prendre en compte l’interface terre-mer afin de protéger le milieu naturel et de gérer au mieux certaines activités maritimes notamment dans des baies et au droit de plages fréquentées.