Conseil départemental des anciens combattants à Ajaccio : un passé militaire glorieux en Corse

C’est autour de l’indispensable devoir de mémoire qu’une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans la salle Erignac de la préfecture de Région, ce mardi à Ajaccio. À la tribune, François Chazot, directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud, Véronique Peaucelle-Delelis, directrice de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), Jacques Vergellati, directeur du service départemental de l’ONACVG), Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, Jean-Paul Panzani, représentant la présidente de l’Assemblée de Corse, le capitaine de frégate Grégoire Chavignot, Richard Ravalet, chef du service des archives de la Corse-du-Sud et dans la salle des personnalités telles que Christophe Frereson, directeur du SIS2A, le général Tony Mouchet, commandant la région de la gendarmerie de Corse, Eric Cluzot, directeur de la sécurité publique ou Julie Benetti, rectrice de l’Académie de Corse.





Une séance de près de deux heures entamée par François Chazot, ce dernier rappelant l’utilité de l’action sociale mémorielle. Le maire d’Ajaccio, évoque, pour sa part « Un profond attachement de la Ville aux combattants et à la mémoire.On doit beaucoup à ces combattants et il est important de transmettre aux jeunes générations. »

Puis, c’est au tour de Véronique Peaucelle-Delelis de prendre le relais à l’occasion du 105e anniversaire de l’Office qu’elle dirige depuis deux ans. « Il y a, rappelle-t-elle, un passé militaire glorieux en Corse, beaucoup de courage et de cœur. L’action sociale en faveur des anciens combattants doit être liée ici comme ailleurs. Il y a une image unie du monde combattant. »

La directrice générale de l’ONACVG rendra notamment hommage à Jean Nicoli, Fred Scamaroni, Danielle Casanova et Etienne Micheli, récemment disparu. Représentant Marie-Antoinette Maupertuis, présidente l’Assemblée de Corse, le conseiller Jean-Paul Panzani parlera d’un « lien étroit entre la Corse et son histoire. Et le devoir de maintenir et de transmettre pour ne pas bâcler... »

Enfin, Jacques Vergellati, directeur du service départemental de l’ONACVG va évoquer « le sens de la parole donnée et la qualité du service rendu... »





Au terme d’un très long échange avec divers intervenants présents dans la salle, une vidéo retraçant le parcours de l’adjudant-chef Charles Santini, compagnon de la libération (1912-1986) sera diffusé en préambule à un moment d’émotion : la remise de la croix du combattant à 17 personnes parmi lesquelles Bernard Romeo (98 ans), pour ses faits de guerre lors du second conflit mondial.