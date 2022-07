Conflit au centre de tri de La Poste à Ajaccio : Le tribunal demande la levée du blocage

Afin de permettre la

libre circulation

des camions et des marchandises, qui était entravée par les grévistes depuis le mercredi 29

juin,

le juge des référés a rendu la décision ce vendredi.

Le tribunal fait interdiction aux grévistes de gêner ou d’empêcher l’accès au site et d’entraver la libre circulation des personnes et des biens sous peine de 450 € par

infraction

et par personne.

​

Une fois que le délibéré a été

notifié

par un huissier de justice aux syndicats, les agents de la Poste mobilisés afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et notamment le manque d'effectifs ont libéré le site en début d'après-midi de ce 8 juillet.

La levée du blocage ne signifie pas la fin de la grève. "Le personnel gréviste continue le mouvement social, commente Rudy Albertini, délégué CGT, nous avons sollicité l'inspection du travail pour qu'une négociation avec le médiateur puisse se faire car La Poste refuse toiture discussion hormis celles sur les conditions de reprise."Dans un communiqué La Poste a également indiqué sa volonté de négocier une sortie de cette crise qui paralyse le centre de tri Campu dell'Oru depuis près d’une semaine. Pour la direction depuis le début des négociations, un grand nombre des demandes formulées par les agents grévistes ont fait l’objet d’avancées significatives. Si La Poste affirme avoir proposé aux syndicats de recruter des agents supplémentaires sur de l’emploi durable, en CDI. elle souligne que "ce renforcement de moyens est lié à un absentéisme hors norme de l’ordre de 60 jours par agent par an, entrainant une polyvalence plus importante des agents." Dans le communiqué la direction de La Poste indique avoir proposé "une prime reconnaissant la polyvalence et l’investissement des agents, (prévue dans le cadre de l’accord national de décembre 2021) proposition, qui était un point fort des revendications, a été refusée par les agents grévistes.".Malgré les avancées reconnues par les organisations syndicales STC, CGT et les agents participant à l’audience, La Poste regrette que les grévistes aient voté la poursuite du mouvement.Pour rappel depuis le 29 juin les missions de réception, de tri et d'acheminement des lettres et colis vers les établissements distributeurs de la Corse-du-Sud sont suspendue et les habitants du département partiellement privés de courrier. Un plan de secours est mis en place par La Poste afin d’assurer la distribution et l’envoi du courrier et des colis auprès des clients particuliers, institutionnels et professionnels.