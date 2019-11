Conflit à Bastia Cap : "une exigence inacceptable" pour La Poste

Charles Monti le Jeudi 21 Novembre 2019 à 14:36

Malgré le consensus auquel sont parvenus grévistes et La Poste, les négociations sont au point mort et jeudi matin les facteurs ont envahi le centre de Bastia Cap. En début d'après-midi La Poste a fait le point sur le conflit qui perturbe depuis le 24 Octobre dernier la distribution du courrier et des colis à Bastia, Ville-di-Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota.

