Confinement allégé : comment calculer le rayon de 20 km autour de votre domicile ?

Pour aider les Français à estimer cette distance, le gouvernement a mis en ligne le site officiel Geoportail , mis en oeuvre par l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière), qui calcule les limites géographiques à respecter.Il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche puis cliquez sur votre adresse qui s'affiche dans la liste. La carte personnalisée s'affiche alors avec votre domicile indiqué par un curseur et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pouvez visualiser tous les lieux situés à l'intérieur, à la limite ou à l'extérieur de ce périmètre toujours visible sur la carte. Vous pouvez ainsi préparer votre itinéraire en toute quiétude.N'oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire (aussi accessible depuis l'application « TousAntiCovid »). Elle pourra être réclamée en cas de contrôle par les forces de l'ordre et une amende de 135 € sera appliquée si vous n'êtes pas en règle.Si le niveau de contamination baisse avec 5 000 cas par jour avec un niveau de personnes en réanimation entre 2 500 et 3 000, une deuxième phase pourra débuter à partir du 15 décembre, à ce moment là les déplacements seront autorisés sur l’ensemble du territoire sans besoin d'attestation.