Confinement - Un jour, un film : spécial week-end

Allez, chiche, ce week-end on éteint la télé ? Enfin, on laisse en tous cas de côté la programmation des chaines traditionnelles pour se faire une sélection en ligne. Plateforme, replay, streaming, VOD, etc. pas à dire, aujourd’hui on a le choix ! Tour d’horizon du plateau ciné du week-end.• Vendredi 6 novembre – France TVVous avez regardé La Naissance des Pieuvres comme vous l’a conseillé CNI ? ( lire ici ). Tant mieux mais pourquoi s’arrêter là ? France TV propose 14 autres premiers films. Une très belle sélection dans laquelle on retrouve l’étonnant Starbuck de Ken Scott, l’inspiré Métisse de Mathieu Kassovitz ou encore le bouleversant Versailles de Pierre Schoeller avec le regretté Guillaume Depardieu. C’est gratuit, c’est en replay et tous ces films sont disponibles jusqu'en janvier. Mais ne perdez pas de temps ! On ne sait pas de quoi est fait demain…• Samedi 7 novembre – UniversCinéMad Max 2 de Georges Miller avec Mel Gibson ou Casablanca de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman à seulement 1 € ? Voilà ce que propose cette plateforme SVOD unique en son genre. Une opération reconfinement très pratique : 1 soir, 1 film, 1 euro. Le film change tous les soirs, c’est un peu comme une boite de chocolat, on sait jamais…vous connaissez la suite. En tous cas, à ce tarif là, ça ne se refuse pas. C’est sur Univerciné et franchement, il faut en profiter !• Dimanche 8 novembre – NetflixBronx d’Olivier Marchal avec Lannick Gautry et Cédric AppiettoRien ne vaut un bon gros film bourrin pour terminer la semaine. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le réalisateur – et ancien flic – Olivier Marchal n’a jamais fait dans la dentelle : 36 quai des Orfèvres, MR73, la série Braquo. On attendait son nouveau film, distribué par Gaumont, sur grand écran mais, pandémie oblige, il a fini par atterrir directement sur Netflix. Ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir et on vous conseille de découvrir ce vrai film de cinéma – ce qui n’est pas toujours le cas avec les productions Netflix – pour s’éclater comme il se doit. Ici, pas de mauvaises surprise et surtout le plaisir de voir trois acteurs bien de chez nous – Cedric Appietto, Pierre Marie Mosconi et Ange Basterga – à l’affiche de ce thriller un peu trop premier degré mais sombre, pessimiste et craspec bien comme il faut.