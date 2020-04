Confinement - Un jour, un film : « L’Appât »

L’histoire

« Une jeune fille d'aujourd'hui, Nathalie, vendeuse chez un commerçant du Sentier, vit avec Éric, parasite et beau parleur. Ils hébergent un copain un peu fruste, Bruno, et rêvent tous trois à une réussite facile, comme dans les revues et les films dont ils se gavent. Avoir de l'argent, dix millions, partir aux “States” et, avec les relations qu'Éric prétend avoir, monter une affaire de mode pour jeunes. »



Mise en scène

L’Appât est adapté du roman éponyme de Morgan Sportès, lui-même inspiré d’un faits divers survenu en 1988. Le réalisateur Bertrand Tavernier s’en empare et porte un regard lucide sur cette affaire, sans juger cette jeunesse mais plutôt la société qui les a construit et la faillite de l’état et des parents. Une faillite morale de la société accentuée par une dictature de l'apparence et de l'argent, qui conduit à une perte de repères. En approfondissant son sujet, le cinéaste développe la thèse selon laquelle ces trois jeunes assassins ont pris pour cibles leurs doubles : de nouveaux riches qui ne jurent que par l’argent, les bagnoles et les filles.

Dans ce long métrage, Bertrand Tavernier pointe aussi avec finesse les dérives d'une jeunesse désillusionnée et cruelle, fascinée par l'horizon américain.



Casting

Le réalisateur a apporté un soin particulier au casting, particulièrement à ses trois jeunes protagonistes. Nathalie est interprétée par Marie Gillain découverte 4 ans plus tôt dans Mon Père ce Héros, son compagnon Eric par Olivier Sitruk dont c’est le premier grand rôle après une apparition dans La Gamine et Bruno par Bruno Putzulu, nouveau pensionnaire de la Comédie-Française, plutôt habitué jusque là à de la figuration.

Pour les accompagner, Bertrand Tavernier fait appel à Richard Berry, Philippe Torreton et Clothilde Courau.



L’info en +

L'Appât a reçu la récompense suprême en 1995 au festival de Berlin, l'Ours d'or.



L’appât de Bertrand Tavernier