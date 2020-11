Confinement - Un jour, un film : « Dark Waters »

Demain mercredi, les élections auront – normalement – révélé leur candidat et l’on saura qui est le 46e président des Etats-Unis. Ce résultat aura forcément un impact sur l’environnement et l'avenir de la planète, un sujet à la une de ce long métrage de Todd Haynes. Dark Waters, sorti fin février, est diffusé dès ce ce soir sur la chaîne cryptée. Ce thriller haletant revient sur un scandale écologique d’enfouissement de déchets en Virginie Occidentale.



L’histoire

« Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... »



Erin Brokovitch au masculin

Todd Haynes n’est pas Steven Soderbergh mais comme lui, il réussit à faire un film engagé, capable de dénoncer un scandale écologique, le tout servi par un récit captivant. Si Erin Brokovitch était porté par la lumineuse Julia Roberts, Todd Haynes a choisi Mark “Hulk” Ruffalo pour interpréter cet avocat qui s'engage dans un combat contre l'industrie chimique. L’acteur est fortement impliqué dans le projet, c’est d’ailleurs sa société de production qui a proposé ce sujet au réalisateur, un an après la publication d’un article sur l’affaire dans le New York Times. Avec ce film, l'acteur de Zodiac ou Foxcatcher rappelle au spectateur tout le talent et la finesse qu’il apporte dans le traitement de ses personnages.



Un choc

Todd Haynes, habitué aux films intimistes – Loin du Paradis, Carol – fait confiance à son habituel chef opérateur, Edward Lachman. A eux deux, ils donnent une teinte très sombre à ce film qui ne l’ai pas moins ; une image presque poisseuse à l’image de ces déchets toxiques abandonnés dans la nature en toute impunité. Après le décevant Le Monde des Merveilles, Todd Haynes réussit un film puissant et militant sur un sujet d'actualité. Le journaliste Laurent Cambon pour le site aVoir-aLire.com écrivait à propos de Dark Waters : « Une dénonciation cinglante et redoutablement menée par Todd Haynes sur l’empoisonnement que la société DuPont commet depuis plus de quarante ans aux Etats-Unis…et dans le monde. Un choc cinématographique. »



Dark Waters de Todd Haynes