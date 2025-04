Condamnation de Marine Le Pen : en Corse, François Filoni dénonce une « exécution judiciaire »

Lundi 31 mars

Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national et triple candidate à la présidentielle, a été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme, et cinq ans d’inéligibilité immédiate, dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen. Le tribunal a reconnu qu’une partie de ces collaborateurs étaient employés à des tâches partisanes, en contradiction avec leur mission institutionnelle.

Si elle a d’ores et déjà fait appel, a

u sein du RN, les réactions ont été immédiates

. « On ne laissera pas les Français se faire voler l’élection présidentielle », a réagi mardi la députée RN à l’Assemblée nationale, dénonçant « la bombe nucléaire » du système. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a parlé d’une « décision partisane » et d’un « procès politique » visant à empêcher l’opposition d’arriver au pouvoir.