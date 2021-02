Condamnation d'un inspecteur pour harcèlement moral. La rectrice de Corse : "je suis meurtrie qu’on puisse me prêter la moindre complaisance"

Selon nos confrères de Mardi 16 février Pierre-Louis Cacciaguerra a été condamné pour harcèlement moral à 6 mois de prison avec sursis, au versement d’une amende de 3000 euros et une interdiction de rentrer en contact avec la victime pendant 2 ans. Accusé par une ex-compagne, rencontrée dans le cadre de son travail, et dont il était à l'époque des faits supérieur hiérarchique, de l’avoir harcelée après leur rupture, l'inspecteur de l'Éducation nationale avait basé sa défense en évoquant une rupture amoureuse "douloureuse".Selon nos confrères de France 3 Via Stella qui ont suivi le procès, la plaignante aurait mis au courant la direction académique de la Haute-Corse et le directeur académique, Christian Mendivé, aurait demande la suspension de Pierre-Louis Cacciaguerra. Lors du procès de ce mardi, l'accusé aurait déclaré que la rectrice, Julie Benetti, avait retiré cette suspension en le nommant dans la foulée au sein du rectorat de Corse. "Une incidence "positive" sur sa carrière, pour le principal intéressé, qui parle de "promotion".

A la suite de ces déclarations parues dans la presse Julie Benetti tient à rétablir la réalité des faits. "Je n’ai à aucun moment levé une sanction que ni le directeur académique de Haute-Corse, ni moimême n’avions le pouvoir de prendre. Face aux accusations portées contre ce personnel de l’Education nationale et dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée après le dépôt de plainte de la victime, j’ai décidé, en novembre 2019, de lui retirer, avec effet immédiat, toute responsabilité de pilotage et de gestion de sa circonscription.Cette décision a été prise à titre conservatoire pour préserver les personnels de la circonscription de tout contact fonctionnel et hiérarchique avec cet inspecteur.""En avril 2020, au regard des faits reprochés à ce personnel, j’ai émis un avis défavorable à sa demande de mutation à la rentrée scolaire sur un nouveau poste d’inspecteur de circonscription. Sa nomination comme conseiller technique ASH, présentée par l’intéressé comme une promotion, lui a été de fait imposée, sans aucune hausse de sa rémunération et avec un périmètre d’actions réduit par rapport à celui qui était le sien. J’ai enfin refusé que dans le cadre de ses nouvelles fonctions excluant toute responsabilité d’encadrement, il procède à la moindre inspection, ni entretien professionnel des professeurs.Toutes les conséquences seront tirées sur le terrain disciplinaire de la condamnation pénale prononcée hier contre ce personnel de l’académie."La rectrice déplore le discrédit jeté par cette affaire "sur notre institution dont les personnels sont engagés quotidiennement dans la défense des valeurs de respect et d’égalité. A titre personnel, je suis meurtrie qu’on puisse me prêter la moindre complaisance à l’égard de comportements intolérables envers une femme au rebours total de mon engagement contre toute forme de violence."