Concours régional Troph'Energies : les lauréats récompensés

L’Agence de l’Aménagement de l’Urbanisme et d’Énergie de la Corse a remis ses prix dans le cadre du concours régional Troph’énergies. Il s’agissait de récompenser les entreprises et les porteurs de projets engagés dans le secteur et le développement des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, de l’amélioration de la qualité de l’air et de la mobilité durable.

Durant une dizaine de jours, les corses ont pu voter sur la page Facebook de l’AUE via des petits clips vidéos présentant les différents projets. Les candidats ont concouru à travers quatre catégories : la catégorie des particuliers, professionnels, collectivités et association.





La première catégorie a désigné comme lauréat Jules Celli avec un prix de 2 000€ pour sa rénovation de sa maison lui permettant un gain énergétique et une économie financière. La catégorie professionnelle a récompensé avec 5 000€ la start up Epiù pour sa flotte de trotinettes électriques, du côté des collectivités c’est la mairie de Corte avec sa rénovation de son système d’éclairage public et enfin, c’est Velocita qui a remporté 5 000€ dans la catégorie association pour encourager la mobilité active avec des vélos à assistance électrique.





Par ailleurs, deux « coups de pouce » ont été attribué pour deux autres projets à Vacaghja Energia et son projet d’écologie industrielle et à C.O.R.S.I.C.A. pour sa résidence étudiante éco-responsable à base de containers maritimes recyclés.