Concours de mini-entreprises : en Corse, l'école s'ouvre à l'entrepreneuriat

Après des mois de travail acharné, les minis entreprises du dispositif Entreprendre pour Apprendre ( EPA ) sont passées devant le jury jeudi dernier à Ajaccio.

Le programme Mini-Entreprise immerge les jeunes de 9-25 ans dans l’expérience collective de l’entrepreneuriat. Accompagnés et soutenus par leurs encadrants et des mentors, les jeunes font grandir leurs idées, étape par étape, de l’idéation à l’ébauche d’un prototype de produit, parfois même jusqu’à la création du bien ou du service et de sa vente.

Trois formats d’accompagnement sont proposés : S, M, L , allant d’une journée à 60 heures dans l’année, adaptée au temps et au projet pédagogique que les encadrants pédagogiques souhaitent y consacrer.



« Avant la crise sanitaire, EPA pouvait compter en Corse près d’une trentaine de minis entreprises, indique Marie Moreschi , présidente d’ EPA . Cette année les choses reprennent leur cours lentement mais sûrement . Elles sont moins nombreuses, car il a été compliqué avec certains cours en distanciel et l’incertitude des mesures sanitaires dans les établissements de mettre en œuvre un programme d'action. Nous pouvons donc quand même compter sept minis entreprises dont les projets sont aboutis ».



Plusieurs établissements en lice

Ainsi, étaient en lice les équipes du CFA Amparà , des collèges de Petreto Bicchisano , de Sainte-Marie Sichè , des lycées professionnels Jules Antonini et du Finosello , de l’ École de la deuxième chance de Bastia ainsi que le Collège Léon Boujot de Porto-Vecchio.



Si les jeunes entrepreneurs avaient fourni vidéos et rapports d’activité, leur « grand oral » devant le jury s’est passé en visioconférence . Le jury était très varié et comportait tant des institutions publiques comme l’ARS et l’Inspection académique que des structures privées comme le MEDEF, la CRESS , la CIJ , INIZIA etc. Les graines d’entrepreneurs ont rivalisé de professionnalisme malgré leur jeune âge pour séduire et convaincre le jury.



À l’issue des délibérations quatre prix ont été attribués : le prix de la mini entreprise de l’année, le prix du projet environnemental et sociétal, le prix de la créativité et le prix de l’ Alumni (ancien mini entrepreneur).

Pour connaître les résultats, les minis entreprises et leurs établissements devront attendre patiemment le festival du 17 mai à Folelli .



Ce sera également l’occasion de faire connaissance les uns avec les autres, mais aussi de continuer à s’instruire sur la thématique entrepreneuriale via des ateliers animés par des experts.