Concertation sur le 'Fait Urbain Insulaire' : Vers un schéma de développement urbain rurable en Corse

Le "Fait Urbain insulaire" vise à mieux cerner et répondre aux problématiques des villes corses. Un travail qui a débuté en juillet 2022 et qui s’est poursuivi durant 18 mois en concertation avec une trentaine de communes, « que nous considérons comme des territoires urbains. Nous avons eu une soixantaine de réunions de travail et cinq ateliers thématiques pour traiter de sujets partagés entre la Collectivité de Corse et les communes urbaines par exemple sur la problématique du logement, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, sur la mobilité avec les contraintes que connaissent aujourd’hui les Corse notamment pour l’accès aux centres-villes avec les embouteillages en entrée de ville, sur la problématique des territoires péri-urbain qui se sont développés de manière anarchiques ces dernières années, comment on répare les erreurs du passé, sur la question aussi des zones urbaines un peu excentrées et permettre plus de services publics aux personnes qui vivent dans les villages et en rapprochant l’accès à des zones urbaines sur l’ensemble du territoire et enfin la question de l’adaptation au changement climatique », a expliqué Julien Paolini, conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire. Au cours de la réunion Julien Paolini souligne l'importance de renforcer les pôles urbains, à l'exemple de Corte, seule ville urbaine dans l’intérieur de l’île, devant offrir des services à tous les villages de l'intérieur « service à plusieurs niveaux et la problématique de Corte est de mieux articuler d’un côté l’Université et de l’autre côté la ville, à s’appuyer sur tout le potentiel qu’a aujourd’hui cette ville, notamment avec un environnement naturel préservé, très attractif et aujourd’hui un enjeu aussi de repenser l’accès à ces zones naturelles, après les dégâts subis il y a quelques jours et il faut imaginer un nouveau modèle de développement touristique en prenant en compte les contraintes, qui peuvent devenir des avantages à l’avenir ». évoque l'élu..

La restitution a identifié des axes stratégiques conduisant au vote d'un schéma de développement urbain durable début 2024. Celui-ci orientera les actions de l'Assemblée de Corse et des communes pour résoudre les problématiques évoquées « un peu de la même manière que nous l’avons fait pour les territoires de l’intérieur et de montagne à travers le schéma montagne et le règlement d’aides du Comité de Massif, nous airons le pendant pour les territoires urbains, alors que jusqu’à aujourd’hui, seul l’Etat était prescripteur des politiques de la ville. Je crois que dans le cadre d’une autonomie de la Corse il était important que la CdC exerce à plein ses compétences en matière de politique urbaine ». détaille Paolini.

Une politique urbaine qui va demander des moyens financiers considérables. Et pour cela la CdC s’appuiera d’abord sur ses moyens propres, mais aussi su la mobilisation des fonds européens « et notamment du FEDER ainsi que sur des fonds qui sont aujourd’hui gérés par l’Etat au travers, par exemple du Plan de Transformation, d’Innovation et d’Investissement pour la Corse (PTIC), mais on peut citer également les Contrats pour la Réussite de la Transition Ecologique (CRTE), les fonds verts, etc. A charge derrière de mutualiser les moyens pour ces projets structurants, aussi bien humains que financiers.».