Conca : une résidence secondaire totalement détruite par une explosion

Aux alentours de 2 heures dans la nuit de dimanche au lundi 21 février, les pompiers de Porto-Vecchio, de Sainte-Lucie et de Sari-Solenzara ont été appelés pour intervenir sur l’explosion d’une habitation suivie d’un incendie dans le village de Conca. Réveillé par l’explosion, c’est le voisinage qui a donné l’alerte aux secours.



Rapidement, 6 camions et 16 hommes sont arrivés sur les lieux. Un peu isolée, la demeure incendiée était vide. Il s’agit en fait d’une résidence secondaire, inoccupée à cette période de l’année.



Durant leur intervention, les pompiers ont pu remarquer des tags sur l’habitation. A partir des inscriptions « IFF » et "Fora" les enquêteurs de la gendarmerie privilégient la piste criminelle.

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio. Les investigations sont menées par la brigade de recherches de Porto-Vecchio et les gendarmes de la section de recherches.



A 6 heures, les pompiers avaient terminé l’intervention.