Conca : Un important dispositif engagé pour retrouver cinq personnes en mer

Lundi 12 août, une opération de sauvetage d'envergure a été lancée en Corse pour retrouver cinq personnes portées disparues en mer. L'alerte a été donnée vers 13h20 par un membre de la famille resté à terre, inquiet après avoir reçu un message de son frère signalant une avarie sur leur bateau. Ce dernier était en mer avec leurs parents et d'autres proches. Le message d'alerte, transmis par l'un des occupants du bateau, indiquait un problème mécanique, mais aucune localisation précise n'a pu être fournie. Les tentatives de contact ont échoué, les téléphones de l'équipage étant injoignables, probablement en raison de l'absence de réseau. La seule indication géographique provenait d'une localisation via Snapchat, fournie par le témoin, mais celle-ci était imprécise et remontait à plus de 40 minutes.



Face à cette situation critique, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corse a immédiatement déclenché une opération de recherche. Les sauveteurs en mer du Centre de Sauvetage (CS) SNSM de Propriano ont été mobilisés en urgence. Un vaste dispositif a été déployé, incluant le patrouilleur SNS 731 de Sartène. Après plusieurs heures de recherches intensives, les disparus ont été localisés sains et saufs sur la plage de Conca par le patrouilleur SNS ​731.











.