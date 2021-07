Communauté d'agglomération de Bastia : bus des plages gratuits jusqu'au 31 août

Hôpital-Arinella

Hôpital – Paese Novu – Route Royale – Rue des Lentisques – Rue du Capitaine Then – Route d’Agliani – Rond

Point Cuir Center – Rond Point Leclerc – Hôtel Ostella – Rue 4ème Division Marocaine – Rond Point Montesoro –

Rue Capitaine Then – Rue François Vittori – Rue Jean-Pierre Gaffory – Avenue de la Libération – Caserne des Pompiers – Rue du Front de Mer - Plage Arinella



Du 8 juillet au 31 août



Départ de l'hôpital : 9h30 et 12 heures

Départs de la plage de l'Arinella : 12 heures et 18h15

Sauf dimanches et jours fériés







Casatorra – Tombulu Biancu

Casatorra – Furiani les Collines – Licciola – Rustincu (Mairie Furiani) – Volpajo (retournement)– Rond Point 4 Chemins – Route Cordon Lagunaire – Tombulu Biancu





Départs de Casatorra : 14 heures

Départ de Tombulu Biancu : 18h15



Sauf dimanches et jours fériés