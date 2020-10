Vous pouvez suivre le discours du Président de la République sur TF1 et France 2. Sur Internet depuis son smartphone, tablette ou ordinateur, vous pourrez suivre la déclaration du président sur les sites web de TF1 et France 2 mais aussi sur le compte YouTube de l’Elysée . Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de l’Elysée et celui d’ Emmanuel Macron retransmettront également le discours su Président.