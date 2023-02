Comment être évacué de Corse en cas d'urgence ? On vous embarque dans un exercice militaire d'envergure à Ajaccio

Les personnes souffrantes sont évacuées par les militaires vers les tentes situées à proximité d'un hangar géant de la base d'Aspretto. C'est là-bas que tous les ressortissants qui ont passé les étapes précédentes se dirigent. Quelques madeleines, de l'eau ou des boissons chaudes les y attendent, pour les faire patienter jusqu'à la prochaine rotation d'un bateau en direction du Mistral. "On les prend en charge au sein d'un dispositif assez conséquent sur l'eau et à terre, développe le capitaine de vaisseau Jocelyn Delrieu, Commandant en second du porte-hélicoptères. On les met en sécurité tout en prenant en charge les blessés et surtout, on les réconforte."