Comment contacter le service client PayPal

Pour renforcer les services de renseignements, la compagnie PayPal a mis à la disposition de ses utilisateurs une ligne téléphonique joignable en temps réel. Cette approche innovante permet à ces derniers d’avoir les réponses à leurs diverses préoccupations en toutes circonstances. Ce service client PayPal est joignable gratuitement à partir d’un téléphone fixe ou celui mobile. Dans le premier cas, vous pouvez joindre l’assistance avec le numéro 08 00 94 28 90. Pour appeler PayPal à partir d’un téléphone mobile, vous devez composer 01 86 99 56 53.Il faudrait mentionner que seuls les détenteurs d’un compte PayPal ont la possibilité de contacter le service par téléphone. Pour ce faire, ils doivent se connecter à leur compte afin d’obtenir un code unique. Ce dernier s’obtient dans la rubrique « aide » qui se situe en bas de la page. Il vous revient de communiquer ce code à 6 chiffres lorsque vous arrivez à joindre le service. Le code unique permet aux conseillers d’avoir un accès spontané à votre compte afin de recueillir les informations nécessaires pour la réussite de l’assistance.Par ailleurs, dans l’optique d’organiser le service d’assistance, la compagnie de transaction en ligne a défini les horaires d’appel téléphonique. Ainsi, du lundi au vendredi, le service client PayPal reste joignable de 8 h à 21 h 30. Par contre, pendant les week-ends, les horaires d’ouverture de leurs bureaux sont compris entre 10 h et 19 h 30.Hormis les appels téléphoniques, il est également permis aux utilisateurs de la plateforme PayPal de joindre le service client par courrier. À cet effet, la compagnie américaine dispose des emplacements physiques dans certains pays, où vous pouvez convoyer votre lettre. Toutefois, il est recommandé d’écrire directement à l’adresse postale du siège principal situé au Luxembourg. Comme coordonnées postales, vous pouvez vous adresser à Paypal Urope SARL Cie, SCA — 5e étage — 22/24 boulevard Royal — L-2449 Luxembourg.Outre cette adresse postale, vous avez également la possibilité d’envoyer un courrier aux sites locaux de la compagnie situés en France. Ceux-ci sont localisés au 21, la rue banque à Paris. Au besoin, vous pouvez consulter l’Annuaire Lesservicesclients.fr pour trouver les diverses coordonnées du service client PayPal ainsi que celles d’autres marques.L’entreprise PayPal dispose aussi d’un groupe d’assistance que l’on peut contacter par mail pour prendre des renseignements. Cette assistance par voie électronique est ouverte non seulement aux clients du site, mais également aux non-inscrits. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site officiel. L’option « aide » située en bas de la page d’accueil vous permet d’accéder aux menus électroniques du service client de la plateforme.Par ailleurs, avant de soumettre votre préoccupation, vous devez remplir le formulaire réservé à cet effet. Il faut souligner que PayPal vous rassure de la confidentialité de vos coordonnées électroniques et toutes les informations associées