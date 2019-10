Comment Choisir Le Meilleur Broker Forex Français?



Le trading forex est assez populaire en France. L’implication de ce pays sur les marchés financiers a une longue histoire et a culminé avec les opportunités découlant de son appartenance à l’Union Européenne. Les investisseurs français sont devenus de plus en plus intéressés par le trading des paires de devises et, par conséquent, la demande de courtiers qui desservent des clients en France a augmenté.



Tout trader qui recherche le meilleur broker forex français doit connaître quelques critères essentiels pour choisir un courtier approprié. Dans cet article nous allons présenter les éléments qu’il est impératif de prendre en compte lorsque vous choisissez votre broker forex.



La Régulation Du Broker Forex



Lorsque vous choisissez votre courtier, vous devez vous assurer avant tout qu’il est régulé par une autorité de régulation de confiance.



En France, l’autorité de contrôle des marchés financiers est AMF (Autorité Des Marchés Financiers). L’Autorité Des Marchés Financiers a été créée par la loi de sécurité financière le 1er août 2003 comme résultat de la fusion de trois organismes de régulation nationaux qui sont devenus l’AMF. Le régulateur émet une liste noire AMF pour mettre en garde les investisseurs contre les arnaques à l’investissement.



En tant que membre de l'Union Européenne (UE), la France (à travers l’AMF) doit respecter la régulation MiFID. La directive concernant les marchés d’instruments financiers 2014/65/EU (MiFID II) a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil et a comme but la régulation des marchés d’instruments financiers dans l’UE et Espace Economique Européen (EEE). Elle est entrée en vigueur le 3 janvier 2018.



Il est important de savoir que l’AMF publie régulièrement une liste noire des brokers forex. Celle-ci est en fait une liste des courtiers qui ne sont pas autorisés à opérer en France. Avant de commencer à trader avec un broker forex, il est impératif de vous assurer qu’il ne figure pas sur la liste noire de l’AMF.



Vous devez également savoir qu’il y a dans le monde d’autres autorités de régulation financière auxquelles vous pouvez faire confiance, comme par exemple la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.



La Sécurité Des Fonds



Un autre critère essentiel dans le choix du broker forex est la sécurité de vos fonds. Il est très important qu’un courtier puisse garantir la sécurité des fonds de ses clients. Un broker forex régulé maintient les fonds de ses clients sur des comptes ségrégués qui représentent une garantie que ces fonds sont disponibles pour les clients à tout moment et ne peuvent pas être utilisés par le broker.



La sécurité des fonds implique également une schéma de compensation. Ça veut dire que dans le cas où le courtier rencontre des difficultés financières, les clients pourront être compensés avec un montant de compensation bien établi.



Les Spreads Et Les Commissions De Trading



Les spreads et les commissions représentent des coûts supplémentaires qui augmentent les coûts de trading. Vu que leur but est d’enregistrer des profits, les investisseurs tentent de maintenir ces coûts aux niveaux les plus bas possible. Pourtant, le critère primordial doit rester la régulation du broker forex.



Les Plateformes De Trading



Un broker qui offre des plateformes de trading fiables est encore plus attrayant pour les investisseurs. Plus l’offre de logiciels de trading est variée, plus le courtier est intéressant pour les traders. Il est important qu’il offre des plateformes de trading faciles à utiliser pour les débutants, des outils supplémentaires pour les traders professionnels ou même la possibilité de trader n’importe quand et de n’importe où pour les traders qui voyagent beaucoup. A ce moment, les logiciels de trading les plus populaires sont les plateformes MetaTrader développés par MetaQuotes.



Le Service Client



La plupart des investisseurs français qui souhaitent identifier le meilleur broker forex sont intéressés de bénéficier d’un service client en français. Avant de commencer à trader avec un broker, assurez-vous que vous pourrez communiquer efficacement avec son personnel par téléphone et par chat.



La Formation Forex Et Les Analyses De Trading



Tout trader débutant a besoin de formations de trading efficaces et de matériels éducatifs pour améliorer leur trading. Par contre, les traders professionnels ont besoin d’analyses techniques et fondamentales pertinentes qui les aident à prendre leurs décisions de trading.



Quand vous choisissez votre courtier, prêtez attention à son offre éducative également.



Conclusion



Le broker forex est votre partenaire de trading à long terme, donc il est conseillé de le choisir après une analyse détaillée et aussi objective que possible. Le choix de votre courtier aura certainement un impact significatif au niveau de votre expérience de trading. Que vous soyez débutant sur les marchés financiers ou trader professionnel, ne minimalisez pas l’importance de cette étape qui peut marquer votre parcours en tant qu’investisseur.