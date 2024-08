Commando FLNC aux Ghjurnate Internaziunale di Corti : le Parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête

À peine quelques secondes après la fin du discours de clôture des Ghjurnate internaziunale prononcé par Petru Antone Tomasi, ce dimanche 5 aout à Corte, un commando du Front de Libération Nationale Corse (FLNC) composé de trois hommes cagoulés et armés est monté sur scène et a pris la parole. L'un des membres du mouvement clandestin, la voix dissimulée par un système audio, a lu un texte de quatre pages portant sur une analyse du vote des dernières élections législatives, sur la situation politique actuelle de la Corse et sur le score du Rassemblement National (RN). Le FLNC fait une de ses priorités le "refus des droites extrêmes". Il estime que des "droites radicales extrêmes sont arrivées au pouvoir en Europe" et "d'autres y sont aux portes", les qualifiant d'"ennemis du peuple"."Chez nous, aujourd'hui comme hier, l'extrême droite, qu'elle soit française ou qu'elle se drape dans le drapeau à tête de Maure, reste une gangrène pour le peuple corse", selon ce texte.Ils font ainsi référence à la création, en mars 2024, du parti Mossa Palatinu, un mouvement politique se présentant comme autonomiste, qui entend lutter contre le "jacobinisme, le wokisme et l'islamisme".

Le FLNC a également réaffirmé son appel à "la construction d'un véritable projet d'indépendance" pour l'île. Le groupe a insisté sur la nécessité d'unir les forces progressistes et indépendantistes afin de réaliser ce projet, en rappelant les valeurs fondamentales de la lutte pour la liberté et l'autodétermination de la Corse.



Le Pnat a confirmé lundi à l'AFP avoir ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroriste. Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (SDAT, service coordonnateur), aux directions interrégionale de la police nationale de Bastia et Ajaccio et à la section de recherches de la gendarmerie de Corse, a précisé le ministère public antiterroriste.