Commando Erignac : Alain Ferrandi pourrait bénéficier d'un aménagement de peine

Incarcéré à la maison centrale de Poissy, Alain Ferrandi pourrait se retrouver en semi-liberté, si l'information était confirmée. Les élus nationalistes restent très prudents face à cette nouvelle, mais considèrent que ce serait "un geste positif de la part du gouvernement".



Première réaction à chaud de Jean-Baptiste Arena, élu de Core in Fronte : " C'est une décision favorable, même si dans les 48 heures, cela peut déboucher sur un appel, comme cela a été le cas pour Pierre Alessandri dans le passé. Cela prouve néanmoins qu'à Paris, il y a des contradictions dans les hautes sphères. On sait que le chemin va être encore long."



Le parquet a, en effet, 48 heures pour faire appel de la décision.



Plus d'informations à venir.