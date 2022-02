Commando Erignac : Alain Ferrandi et Pierre Alessandri restent des détenus particulièrement signalés

Nous venons d’apprendre que la commission locale chargée de rendre un avis sur le statut de Détenu Particulièrement Signalé de messieurs P. Alessandri et A. Ferrandi vient, contre toute attente et après 2 avis favorables, de se prononcer pour leur réinscription au fichier des DPS. Cet avis nous interroge : sur le fondement des décisions ] par cette commission, sur les intentions réelles du gouvernement et in fine sur les finalités recherchées. P. Alessandri et A. Ferrandi sont aujourd’hui, tout à la fois, les victimes d’une vengeance d’Etat qui bafoue les règles élémentaires du droit et les boucs émissaires d’une situation socio-politique qui ne les concerne qu’indirectement. Si la devise républicaine fait référence aux valeurs d’égalité. Ces dernières ne sont manifestement pas respectées dans le cadre de cette affaire. Cette décision est dans son fondement juridiquement anticonstitutionnelle et humainement inacceptable.

Nous mettrons tout en œuvre pour que le droit soit enfin respecté.Ghjustizia e rispettu di i dritti !