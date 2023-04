Comité de massif de Corse : Une charte pour relancer le pastoralisme dans les estives et gérer les conflits d’usage

- Cinq nouveaux territoires d’estives ont été étudiés sur les 20 concernés. Quels enseignements en tirez-vous ?

- Les diagnostics faits jusqu’à aujourd’hui montrent un travail immense. D’une part, d’un point de vue historique et patrimonial, puisque dans chaque estive étudiée, on revient sur la toponymie des lieux, des sources, des montagnes, des lieudits, des bergeries... Ce travail linguistique servira dans d’autres politiques publiques, notamment linguistiques, éducatives, et même touristiques en termes de valorisation patrimoniale. D’autre part, d’un point de vue du changement climatique et de son impact sur les ressources hydriques avec l’état des lieux en temps réel des ressources et la géolocalisation de l’ensemble des sources. On observe depuis 80 ans une diminution de la ressource et une tendance de baisse des précipitations et de hausse de 2° en moyenne des températures. Les pâturages ont été remplacés par la forêt ou d’autres plantes qui reprennent l’espace à cause de la non-occupation des sols. Il faut donc rouvrir ces milieux et les rendre attractifs pour de nouveaux pâturages. Cela veut dire réintroduire l’eau et faire des aménagements. Il faut également dans certains endroits prendre en compte les éléments de fréquentation touristique. Les témoignages insistent sur les tensions qui existent entre les différents usages. Pas seulement avec l’activité économique, voire de prédation, mais aussi les activités de chasse en termes de calendrier de chasse et par rapport au calendrier de transhumance avec la question des chiens de chasse et des chiens de troupeau par exemple. L’étude évoque la problématique d’ordre foncière par estive, la nécessité de convention et de baux pour instaurer un vrai contrat entre le berger, les acteurs et les propriétaires, aussi la question de la déclaration de surface individuelle sur les estives communes. Ce diagnostic doit permettre de mettre en place un mode de gestion par estive.



- Qui assumera cette gestion ?

- Les communes restent maîtres chez elles, mais doivent être accompagnées par la Collectivité de Corse (CdC) en relation avec les utilisateurs. Les propositions réglementaires, que nous ferons, visent à créer des équilibres entre les usages, à éviter la sur-fréquentation, à mieux maîtriser le développement économique et à réinsérer les bergers. Avec cette charte, la CdC va développer, comme elle l’a déjà fait avec le Schéma Montagne et l’ODARC, des politiques d’investissement pour introduire l’eau où ce sera nécessaire, pour rouvrir des milieux par des politiques maîtrisées de brûlage dirigé, pour rénover les bergeries en termes de confort d’accueil et d’autonomie énergétique et pour installer, lorsque cela est possible, des outils de production du fromage en montagne. La CdC va également définir des missions d’intérêt général avec le berger pour la prévention des incendies, mettre en place des équipements pour les déchets et aussi une structure de gestion collective des différentes activités. L’ambition est de revaloriser le métier, non seulement par le maintien des bergers existants, par la possibilité de remonter en transhumance pour ceux qui le voudraient, mais aussi par la sensibilisation dans les écoles primaires, les collèges et lycées, la mise en œuvre de nouvelles formations pour, à long terme, susciter des vocations. La charte vise à éclairer le jeu en termes de gestion, de maîtrise foncière, de rénovation des bergeries, de confort de vie, mais aussi de débouchés économiques.



- L’étude montre que la transhumance a diminué de moitié en 50 ans et n’attire pas les jeunes bergers. La redynamiser n’est-ce pas le premier enjeu ?

- C’est un des enjeux posés par le changement climatique. On le voit dans les témoignages que nous avons recueillis. Il est moins coûteux aujourd’hui de monter les troupeaux en montagne, lorsque les pâturages existent, plutôt que d’acheter des aliments de plus en plus chers à l’import. La transhumance diminue les coûts de production. Bien sûr, il faut améliorer le confort en montagne pour que le berger puisse y vivre dignement, seul ou avec sa famille dans un confort d’accueil et un cadre de vie qui lui permet d’être en transhumance, mais aussi de prendre des vacances grâce à une mutualisation des moyens de garde des troupeaux. L’enjeu est aussi de mutualiser les coûts et de mettre en place un circuit de valorisation économique par la valorisation de l’image d’une production en montagne. Le produit réalisé en montagne, pourrait être distribuer dans les foires, mais aussi dans certains points touristiques, sur les chemins de randonnées du Parc régional naturel ou encore chez les restaurateurs. Il faut montrer l’exemple en confortant en priorité les bergers qui sont déjà là, en les aidant à se développer, et en aidant ceux qui voudraient d’ores et déjà remonter en transhumance, mais qui n’ont pas les conditions économiques et d’aménagement pour le faire. Leur réussite et la mise en place des outils dont j’ai parlé rendront le métier beaucoup plus attractif et évitera la déperdition.