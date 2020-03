Colomba, la bière blanche de Pietra, Médaille d’Or au Concours Général Agricole 2020

Avec une rare technique de brassage de fermentation basse pour les bières blanches, Colomba est brassée artisanalement avec des malts d’orge et de froment. L’infusion dans la cuve à houblonner d’un mélange d’herbes aromatiques pendant la cuisson du moût lui confère un goût et un parfum uniques.



D’une belle couleur paille fraîche surlignée d’une mousse persistante à fleur blanche et à fine bulles, Colomba offre un nez intense de végétal dominé par les épices, et en bouche un goût de malt, de houblon et d’agrumes,

avec des arômes persistants d’épices, une sensation de fraîcheur

et une finale subtile en amertume.



Cette dernière médaille est une belle reconnaissance pour la bière blanche de la Brasserie Pietra, à la recette inchangée depuis sa création, en 1998