Collision à Lumio : un blessé grave

Dans des circonstances restant à déterminer, un accident de la circulation mettant en cause un véhicule et un camion benne s'est produit à 17h10, sur la RT30, à hauteur du lotissement Salducci, commune de Lumio.

Rapidement sur place, les pompiers avec à leur tête le chef de garde et le médecin du SAMU s'activent pour sortir à une personne sérieusement blessée et coincée dans son véhicule. L'opération est toujours en cours.

Selon les premières informations, le conducteur du camion benne aurait pris la fuite.

Plus d'infos à venir