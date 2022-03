Collectif du 9 mars : appel à l'organisation "d'une grande mobilisation populaire à Ajaccio"

Suite à la venue du ministre de l'Intérieur français et aux propos du président-candidat, le collectif constate que les principales de ses revendications n'ont pas été prises en compte.

Bien que le président de l'Exécutif ait pris acte du compte-rendu présenté par le ministre, son contenu est loin de nous satisfaire.

Nous avons donc décidé de faire croître la mobilisation avec méthode et détermination.

Tant que les revendications portées par le collectif n'auront pas abouti, nous n'arrêterons pas.

Nous appelons à l'organisation d'une grande mobilisation populaire à Ajaccio.



L'hemu dettu, hè a dimu torna, un capieremu maï , per Yvan, per i Patriotti, per u populu corsu"