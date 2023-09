Cognocoli-Monticchi. Equi-libriu, un centre équestre pas comme les autres

Vivre et travailler au village, dans un cadre exceptionnel en pleine nature, c’est le choix qu’a fait Kelly Venot en 2018. Originaire de la région centre, la jeune femme s’est installée en Corse avec son compagnon en 2016 “l'opportunité, les rencontres, le travail, tout s’est conjugué pour faire que le projet voit le jour ” avoue-t-elle.



5 années plus tard, 2 chiens, 4 chats, 70 chèvres, 28 équidés, chevaux, ânes et autres poulains vivent paisiblement sur les 13 hectares de la ferme, au beau milieu du maquis dans la pieve de l’Ornano. Immédiatement très bien accueillis au village, les nouveaux venus ont travaillé dur les 3 premières années, et commencent à voir le bout du tunnel “ il faut garder le cap si on veut s’en sortir, ce n’est pas Las Vegas, mais on avance !” ajoute-t-elle en riant.



Aujourd’hui, à 36 ans, la jeune femme est enseignante d’équitation et agricultrice en élevage caprin. “J’ai commencé avec une chèvre que j'ai élevée au biberon, puis 10 l’année d’après, toujours au biberon”. Pendant 3 ans, Kelly a juste élevé ses biquettes, en parallèle avec ses cours d’équitation, et cette année est celle de sa première vraie production.

Actuellement Kelly élève 70 chèvres, dont 27 en production. Un chiffre qui devrait doubler l’an prochain. Elle transforme son fromage de mai à septembre, du fromage frais et du brocciu “nous sommes très peu à en produire l’été dans la région ajaccienne, à peine 2 agricultrices. C’est plus facile de produire l’hiver, mais là aussi j’ai fait le choix de ne pas faire comme les autres !” s’amuse la jeune agricultrice. “En hiver je n’ai pas de saison touristique, et si je veux vendre mon fromage à la ferme c’est l’été que je dois le faire, et ça me permet de donner mes cours d’équitation durant l’année scolaire en étant plus tranquille. Mais les chèvres sont mon activité principale, celle qui me fait vivre”.