Cocaïne, résine, ecstasy : contrôlé à Ajaccio, il est condamné pour trafic de stupéfiants

Le 31 juillet 2023, une opération menée par le Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) a mis en lumière une affaire de trafic de drogue à la résidence Petra Di Mare. Un individu au comportement suspect, a été appréhendé par les forces de l'ordre et a été découvert en possession d'un important volume de stupéfiants.



Lors de son contrôle, les agents ont découvert 30 bonbonnes de cocaïne (équivalent à 15,96 grammes), 18 sachets de résine de cannabis (totalisant 141,79 grammes) ainsi que 10 comprimés d'ecstasy. Au cours de son interrogatoire, l'homme, Yanis L., a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué avoir été approvisionné par un individu contacté via les applications Snapchat et Signal. Son rôle consistait à revendre la marchandise pour le compte de cet individu, en gardant 10% des revenus générés par ce trafic illicite.



Présenté en comparution immédiate le 4 août 2023, il a été condamné à 14 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire. Sa peine a été aménagée avec l'utilisation d'un bracelet électronique, évitant ainsi son incarcération. Par ailleurs, son scooter a été confisqué.