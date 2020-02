Claudine Orabona conduira à Calvi une liste d'ouverture

Viscéralement attachée à Calvi, née au coeur même de la cité, issue d'une grande famille calvaise, dont son regretté grand-père n'était autre que le Docteur Jean-Félix Orabona, ancien maire et conseiller général de Calvi, Me Claudine Orabona a décidé de se lancer dans la bataille des municipales en présentant une liste.

A la tête de " Anima Calvese" elle sera opposée au maire sortant Ange Santini à la tête de la liste " Ensemble pour Calvi" et à celle de Jérôme Sévéon tête de liste de "Calvi in core".

Novice en politique elle n'en est pas moins déterminée pour proposer une autre alternative aux calvais.

Comme les autres candidats avant elle, c'est sans détour qu'elle répond aux questions de CNI.



Votre nom a été évoqué à plusieurs reprises sur la liste "Calvi in core", pourtant aujourd'hui vous menez votre propre liste. Qu'en est-il?



"Effectivement on m'a demandé mon soutien, et le l'ai apporté mais finalement ça n'a pas pu se faire . Par la suite, l'organisation de la campagne a généré un certain nombre de dissensions qui ont fait que les tentatives se sont avérées vaines.

Dès lors, à partir de ce constat, une 3ème liste s'imposait pour permettre l'expression de toutes les forces.

La présence de notre liste "Anima calvese" permet aussi d'offrir aux électrices et électeurs un choix plus large.".



La présence de deux listes ne favorise t-elle pas la Municipalité en place?



"Non, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle permet au contraire une plus large expression des électeurs qui auraient pu être conduits à l'abstention. Notre liste est une liste d'opposition qui veut proposer une autre alternative aux calvais sur la base d'un programme très concret".



Comment qualifiez-vous votre liste?



"La liste que je mènerai est une liste citoyenne sur laquelle il y a des personnes de toute sensibilité politique, des personnes qui ont eu le courage de mener une liste d'opposition au maire sortant depuis des années, et on peut leur en être reconnaissant d'avoir maintenu un choix pour les électeurs, ou encore des personnes qui souhaitent s'investir , car elles considèrent notre démarche salutaire et indispensable pour la démocratie .

Notre liste fait aussi la part belle aux jeunes calvais parce qu'ils représentent l'avenir et qu'un combat politique n'a de sens que si il peut s'inscrire dans la durée.

Je veux vous dire que j'ai de la chance et que je suis fière d'avoir à mes côtés des jeunes calvais soucieux de l'avenir de leur ville, prêts à s'investir avec sérieux et réflexion.

J'ai toujours respecté toutes les convictions politiques dès lors qu'elles s'expriment démocratiquement.



Votre liste est-elle bouclée ?



" Elle est en passe de l'être mais rassurez vous, elle sera présentée en temps voulu aux calvaises et calvais. Derrière mon nom, il y aura des jeunes comme Coralie Camilli, Marion Salvi, Sasha Rutily, Pierre-Antoine Gabrielli, ou encore d'autres anciens dont la présence est tout aussi indispensable, car ils apportent leur expérience; Marie-Catherine Luciani, Ghjulia Robichon..."



Quelles sont les grandes lignes de votre programme?



" Nous avons travaillé sur des mesures simples, à court et moyens terme qui profiteront enfin à tous de manière présente aux calvaises et aux calvais.

Ce sont des projets simples et clairs qui répondront à leurs préoccupations et amélioreront leur qualité de vie.

Nous peaufinons ces projets de manière collective et il est tout aussi important de présenter de façon collective, et c'est ce que nous ferons très prochainement"



Vous allez ouvrir une permanence?



"Oui bien entendu et chacun y sera le bienvenue. La date n'est pas définitivement arrêtée mais elle se tiendra sur le port au "Captain Resto".. Nous aurons l'occasion de communiquer sur cette ouverture et la composition de la liste"



Le mot de la fin



" Je souhaite une campagne qui se fasse dans le respect de tous et de façon constructive , dans l'intérêt de tous, pour le bien être des calvaises et des calvais. Nous avons des idées, nous avons des projets et nous entendons bien les partager et les mener à terme avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent une autre alternative pour Calvi".