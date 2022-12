City Trail de Portivechju : Kamel El Azouzi (AJB) le plus rapide

Ce rendez-vous sportif et convivial du bout de l’an, organisé par A Cità di Portivechju avec le soutien de l’ASPV Athlétisme, a rassemblé plus de deux cents participants au cœur de ville avec comme centre névralgique U Marcatu di Natali. Ce sont les plus jeunes qui ont donné, à 17 heures, le coup d’envoi des festivités.



A 19h30, c’était au tour des plus grands de faire tourner les jambes sur une boucle de 4,5 kilomètres à effectuer à deux reprises pour les coureurs à partir des cadets, alors que les minimes et les marcheurs qui, pour leur part, n’avaient qu’un tour à effectuer. Avant le coup d’envoi l’Abbé Frédéric Constant a béni le peloton en présence du maire Jean-Christophe Angelini et de Véronique Filippi adjointe en charge des sports, et sous le regard de Miss Corse 15-17 ans Pauline Bon-Ettori.



Coureurs, marcheurs mais aussi la Joëlette de l’association Stella Zitellina étaient à la fête durant cette soirée Pour ce retour sur le devant de la scène insulaire, on retiendra que c’est le cadet Kamel El Azouzi de l’AJ Bastia, déjà lauréat du City Trail d’Ajaccio, qui l’a emporté devant Sébastien Pinschina et Pierre Henry. Dans les rangs des dames, succès d’Aurore Jarlier qui a devancé Elsa Casadesus et Marlène Lebrun.