Cinquante ans de Franciscorsa : Un colloque à Bastia pour célébrer son histoire

Le colloque célébrant les 50 ans de l'association Franciscorsa a débuté avec une allocution d'ouverture remarquable en présence de Gilles Simeoni et de Philippe Peretti, délégué à la mise en valeur du patrimoine et du mécénat à la ville de Bastia. L'événement a commencé par un hommage appuyé au fondateur de l'association, le père André-Marie, dont la Franciscorsa a été créée en 1973.

Au départ, la Franciscorsa avait pour objectif de gérer, utiliser et développer les fonds rassemblés dans les couvents franciscains de l'île. "L'ambition du père André-Marie était le partage des documents au plus grand nombre", a souligné la présidente actuelle lors de l'ouverture. "Il s'agit pour nous, aujourd'hui à travers l'œuvre du père, de témoigner d'une profonde reconnaissance aux historiens et aux chercheurs et de souligner l'importance de la transmission."

Cinquante ans plus tard, l'association poursuit son œuvre avec acharnement. "50 ans, c'est un bel âge pour une association. Nous avons fait un travail considérable de collecte d'archives, et ce travail n'est pas abouti. Nous le poursuivons en partenariat avec les institutions", a ajouté la présidente. La contribution majeure du père André-Marie, architecte de la Franciscorsa, a mis en lumière l'histoire de Bastia, incitant historiens, chercheurs et archéologues à suivre ses pas.



Cinquante ans plus tard, le bilan

À l'occasion de son 50e anniversaire, la Franciscorsa a organisé un colloque exceptionnel mettant en avant la recherche historique. "C'est un colloque très intéressant pour toutes les recherches présentées et par la présence d'une pluralité d'intervenants exceptionnels", a partagé Myriam Disclafani, membre du Tiers-Ordre franciscain. Le bilan de ces cinq décennies a permis de revisiter les réalisations de l'association et de mettre en lumière les avancées de la recherche historique en Corse. Lucile Gandolfi de la Piquelière a souligné que "50 ans représentent une continuité depuis la disparition du père André-Marie et une ferveur continue de tous les intervenants." Elle a également exprimé l'engagement de l'association dans la numérisation des microfilms collectés par le père André-Marie, soulignant son importance pour la préservation du patrimoine. Le colloque s'est conclu sur des perspectives enthousiasmantes, avec l'annonce de la future publication des actes, promettant ainsi de partager les riches connaissances accumulées au cours de ces trois journées exceptionnelles.