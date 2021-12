Cinémagie de Noël à Bastia : une soixantaine d'enfants invités par le CCAS au "Régent"

En partenariat avec différentes associations, lors des séances de 10h30, Daniel Benedittini, directeur du "Régent", a offert une soixantaine de places à de jeunes enfants et adolescents pour assister à la projection de trois films au choix : « Spider-Man : No way home », « Matrix Resurrections » ou le Dessin animé de Disney « Encanto : La Fantastique Famille Madrigal ». Les enfants ont été accueillis par le maire Pierre Savelli, le Père Noël et son renne qui leur ont distribué gratuitement des friandises pour que la fête soit complète.





« Le but de cette action qui s’inscrit dans l’opération Natale per Tutti du CCAS était de proposer une sortie loisir et de donner un peu de magie de Noël à des enfants et adolescents isolés ou à des familles rencontrant des difficultés » souligne Jean-Yves Bonifay, chargé de mission à la politique sociale de la ville. « Cette action s’inscrit dans une volonté de -loisirs pour tous - et sera appelée à être renouvelée tout au long de l’année. Nous avions déjà organisé une telle opération il y a quelques semaines en invitant 200 jeunes à un match du SCB. Aujourd’hui nous voulons que le social s’appuie sur la politique de loisirs, culturelle et sportive de la ville. Le social doit s’ouvrir à toutes sortes d’horizons ».