Cinéma : séance unique de Talking About Trees à Bastia

Elle est venue en Balagne l'été dernier pour présenter le film, elle était vendredi soir au Galaxy, le nouveau multiplexe flambant neuf de Lecci, Marie Balducchi, productrice, sera ce samedi à 19h au Régent pour accompagner Talking About Trees, un documentaire de de Suhaib Gasmelbari qui parle de quatre amis passionnés de 7e art qui décident de rénover une vieille salle de cinéma à Khartoum. Ces retraités veulent transmettre leur passion à une population qui n’a jamais pu voir de films en salles et qui n’a pas accès au cinéma indépendant.

Sorti en salle le 18 décembre, distribué par Météore Films, ce documentaire était en sélection l’été dernier au Festival du film de Lama où il a obtenu, face à des films comme Nuestras Madres (Caméra d’or à Cannes) ou J’ai perdu mon Corps (sélectionné aux Oscars) le prix du public. Une récompense qui fait suite à une longue liste : prix du public et meilleur documentaire à Berlin, prix spécial du Jury à Istanbul et à Hamptons et un grand prix du jury à Mumbai.



A propos du réalisateur

Suhaib Gasmelbari est né en 1979 au Soudan. Il a étudié le cinéma en France à l’Université Paris 8 et écrit, réalisé plusieurs courts métrages, fiction et documentaire. Talking about trees est son premier long métrage. Il est également chercheur et s’intéresse particulièrement aux archives audiovisuelles. Grâce à ses recherches, il a pu retrouver des films soudanais perdus de longue date et participer activement à des projets internationaux et locaux de sauvegarde et de numérisation de films soudanais, notamment ceux des quatre personnages du film.



Production

Ce premier long métrage a vu le jour grâce au travail d’Agat Films & Cie, un collectif de huit producteurs auquel appartient Marie Balducchi. On connaît leur travail, entre autre, parce qu’ils produisent les films de Robert Guedigian comme le dernier en date, Gloria Mundi. Ils ont également travaillé avec Pierre Salvadori, Bruno Dumont ou Lucas Belvaux, toujours pour un cinéma social, engagé et particulièrement humain.

Marie Balducchi accompagne le film à Bastia samedi soir pour le présenter et répondre aux questions des spectateurs à l’issu de la projection.



Presse

Michèle Levieux du journal L’Humanité dit à propos du film que c’est « un document exceptionnel doublé d’une aventure humaine de cinéma, d’humour et de résistance politique » tandis que Baptiste Thion du Journal du Dimanche déclare : « Émouvant et souriant, ce documentaire épouse le rythme tranquille de ses malicieux protagonistes, dont le courage et l’inusable obstination à transmettre leur passion dans un pays où le cinéma n’est guère en odeur de sainteté forcent l’admiration. »



Talking about Trees en projection unique au cinema Le Régent Bastia – Samedi 18 janvier à 19h – En présence de Marie Balducchi

Un événement organisé par le Festival du Film de Lama et Arte Mare.