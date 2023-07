Cinéma : le Festival du Film de Lama débute ce samedi

Ce mardi 25 juillet, l’équipe organisatrice a présenté en présence d’un public de partenaires, le programme de la nouvelle édition du festival ainsi que la nouvelle équipe.

" Je souhaite saluer le travail de mes prédécesseurs Mathieu Carta, Tony Ceccaldi et Jean-Louis Deveze. Cette 29ème édition sera inaugurée ce samedi à 19h lors de la cérémonie d’ouverture. Une nouvelle édition riche et intense à la programmation éclectique, colorée et cosmopolite" a explique Florence Baccelli, la présidente, première femme élue à ce poste en septembre 2022



" Il y aura au programme des films québécois, jordanien, ou britannique. Nous ouvrirons avec une comédie dramatique, "Une année difficile".

Cela va être un grand moment. Durant toute la semaine nous allons voyager et le cinéma du monde va briller grâce au regard avide de notre équipe de programmation qui est allée nous dénicher de véritables pépites".

Ainsi, le 7ème art du monde entier sera mis l’honneur durant plusieurs jours au cœur de la région du Canale



On pourra, ainsi, apprécier une sélection internationale. Mais on négligera en aucun cas les moments forts de la manifestation : l’ouverture, la clôture, les 3 films italiens programmés ou bien encore les nombreuses "avant-premières et les films inédits en France".



Chronique d’un village monde, la nouveauté de la 29ème édition

" Elle fait référence à ce que nous étions au départ, en 1994, à Mathieu Carta et Simon Baccelli, qui ont créé le festival. A l’époque il y avait une thématique rurale et méditerranéenne, puis nous nous sommes tourné vers des thématiques européennes puis mondiales".



Le Festival, ce sera, aussi, des programmes pour les enfants, des tables rondes, des conférences, des rencontres professionnelles, des animations…et la convivialité ! Car le Festival du Film c’est également le rendez-vous de l’amitié.

"Nous allons vivre tous ensemble, Paisani et visiteurs pendant une semaine entre films et ateliers pour les petits et grands. La nouveauté, l’atelier chants avec le centre d’art polyphonique, qui mélangera cinéma et musique de film. Il y aura une restitution sous forme de concerts".