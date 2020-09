Cinéma : ça bouge en Corse !

Ce premier film très réussi d’Aude Léa Rapin, découvert à la Semaine de la Critique à Cannes, avait été présenté en avant-première au Festival de Lama en 2019. C’est avec lui et son actrice Antonia Buresi que l’association ciné 2000 a décidé d’ouvrir sa 21édition. Cette dernière, qui se déroule du 29 septembre au 4 octobre, sera forcément particulière en cette période de crise sanitaire. Habituellement au Palais des Congrès, la manifestation se délocalise à L’Ellipse, le cinéma ajaccien ayant l’expérience des contraintes en vigueur puisqu’il les met en application au quotidien depuis sa réouverture. La durée de la manifestation et le nombre de séances ont été intelligemment revus à la baisse pour pouvoir profiter au maximum des films en toute sécurité ( programme complet ).Nouveaux propriétaires, nouvelle dynamique ? L’avenir nous le dira. Le cinéma L’Alba de Corte, avec ses deux salles au pied de la Restonica, vient de rouvrir après plus de 7 mois de fermeture. Une nouvelle équipe a repris cette salle chère aux habitants du centre Corse et aux nombreux étudiants de l’Université ( lire ici ).Habituellement organisée en avril et n’ayant pu avoir lieu pour cause de confinement, la quinzaine du cinéma britannique qui propose le meilleur du cinéma anglophone passé, présent et à venir sur l’année, se déroule du 16 au 29 septembre. Au programme, entre autre, le formidable film Rocks de Sarah Gravon, sorti cette semaine, qui scrute le quotidien de jeunes britanniques issues de quartiers difficiles ( programme complet ici ).Le Studio propose également l’avant-première de Les Apparences de Marc Fitoussi mardi 22 septembre à 21h30.Au Régent de Bastia, Daniel Benedittini est inquiet de la situation. Il ne cache pas sa déception de voir toutes les grosses productions reportées à la fin de l’année ou à 2021 (Wonder Woman 2, Black Widow, Fast & Furious 9, etc.) « La période est compliquée, explique-t-il, hier, mercredi, jour de sortie, nous avons fait une vingtaine d’entrées. Heureusement, Tenet de Christopher Nolan a plutôt bien fonctionné. Nous avons le Festival Arte Mare qui arrive bientôt, j’espère que le public va répondre présent. Et ensuite, le prochain James Bond, Mourir peut attendre, qui vient d’être confirmé au 11 novembre. Mais après ? Pas grand chose avant Noël. C’est vraiment compliqué en tant qu’exploitant, je suis inquiet… » En attendant des jours meilleurs, le Régent propose le film d’animation familial Trolls 2 en avant première ce dimanche à 17h.Le Complexe de Lecci a lui choisi de faire du neuf avec du vieux. Il continue les thématiques qu’il a lancées dès sa réouverture. Cette semaine les grands films sur la Mafia avec Les Affranchis, ce chef d’œuvre de Martin Scorsese, à (re)découvrir sur grand écran au Galaxy.Mercredi 23 septembre, Alix Ferraris et son Festival les Nuits Med proposent une projection de courts métrages à 19h30 au cinéma le Grand Action dans le 5arrondissement. Au programme : Delphine Leoni avec La nuit est là, Jules Zingg avec High dating, Léonard Accorsi pour la toute première projection de son nouveau film, Gasoil, Nathalie Giraud avec Les saisons sauvages (le Prix du public du dernier Festival de Lama) ou encore Loïc Gaillard avec La veuve Saverini adapté de Maupassant.