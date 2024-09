Cinéma : Michè d’Onofrio, au bout de son rêve

Après avoir terminé ses études secondaires au lycée Pascal Paoli de Corte, Michè s'inscrit à l'IUT de Corse en filière Service Réseaux Communication. Pendant deux ans, il explore diverses disciplines telles que l'infographie, le multimédia, l'informatique, la programmation et l’audiovisuel. C’est ce dernier domaine qui le captive particulièrement : "L'audiovisuel m’a le plus accroché. J’ai donc fait la licence pro Technique Activité de l’Image et du Son, lancée à l'époque par Colomba Sansonetti. C’est durant cette troisième année que je me suis spécialisé dans le cinéma", raconte-t-il.



Il débute alors par la réalisation de courts métrages, dont le notable « Libertà per i scemi », qui a remporté le prix du public au Festival des Nuits Méditerranéennes en 2011. Michè signe également un documentaire touchant sur le poète Peppu Flori. Son diplôme en poche, il a l'opportunité d'être stagiaire assistant sur divers tournages, y compris la série Mafiosa. "C'était une expérience très enrichissante. On apprend beaucoup et on rencontre des comédiens et des réalisateurs. Cela permet de tisser des liens. D’ailleurs, c'est sur l'un de ces tournages que j'ai rencontré Jean-François Perrone, avec qui nous nous sommes liés d’amitié".



L'année suivante, il s'inscrit au DU CREATAC, une formation spécialisée en créations et techniques audiovisuelles en partenariat entre l'IUT de Corse et le GREC de Paris, qui soutient la réalisation des premiers films. "C'est une filière vraiment spécialisée en écriture et réalisation, partagée entre théorie et création cinématographique. Nous devons tourner notre projet de fin d'études dans des conditions professionnelles. Pour mon court métrage, j'ai donc fait appel à Jean-François Perrone pour réaliser « Tutti in casa cummuna », une comédie satirique sur les élections municipales, qui a été présentée dans de nombreux festivals, aussi bien en Corse qu’à Paris, en Sardaigne et à New York, lors du festival du film francophone organisé par l'ambassade de France".



Après ses études, Michè d’Onofrio travaille pendant une dizaine d'années comme assistant réalisateur et régisseur sur de nombreux films tournés en Corse, notamment ceux d’Éric Fraticelli. "C’est une expérience qui continue de m'apprendre le métier. Mais j'avais envie de revenir à la réalisation, cela me manquait. Je souhaitais monter mon propre projet", confie-t-il. Il se lance alors dans l’écriture et la réalisation de « Morra Murrina ! (jeu de main…) », une comédie en langue corse et française qui aborde des thèmes d'amitié et d'affirmation de soi, le tout sur fond de championnat de Morra. "C'est un jeu traditionnel très ancien, pratiqué en Corse et dans le bassin méditerranéen. J'avais depuis longtemps l'envie d'écrire un scénario sur le jeu de Morra. Il y a deux ans, j'ai participé à une résidence d’écriture ponctuée par un concours de scénarios. Cinq auteurs, dont moi, ont été retenus pour une semaine de travail et une présentation orale devant un jury. Au final, le jury m'a remis le premier prix, qui correspond au préachat du film par France Télévision", explique Michè. Le film est donc soutenu financièrement par France 2, mais aussi par la Collectivité de Corse, Télé Paese, le collectif Parlemu Corsu, la commune de Sarrola Carcopinu, où une partie du tournage a eu lieu, ainsi que par le club Corsica Morra. "C’est un super tremplin pour moi, car cela ouvre beaucoup de portes", souligne-t-il.



De nombreux projets en cours



Le tournage s'est déroulé en novembre 2023 à Sarrola, Carbuccia et Olivese. Une fois le montage terminé, le film a été présenté au Marché du film à Cannes en mai dernier, un événement dédié aux professionnels et organisateurs de festivals. En juin, « Morra Murrina » a fait sa première projection en Corse lors des Nuits du film méditerranéen à Bastia, avant de réunir tous les participants à Sarrola Carcopinu lors d’une soirée conviviale le 1er septembre. "C’était un super souvenir, avec une ambiance extraordinaire autour d’un grand repas, avant la projection en plein air. Les réactions ont été très positives, avec de nombreux applaudissements et des rires".



Parallèlement, Michè d’Onofrio, aux côtés de Jean-François Perrone et Didier Ferrari, anime des ateliers à Porto Vecchio pour les acteurs, professionnels ou amateurs dès 16 ans. "Nous proposons des stages mensuels afin d'aider les acteurs à se sentir à l’aise devant la caméra. On les fait jouer, on leur donne des indications, et on travaille sur les émotions et le stress. Cela leur permet d’acquérir une première expérience en vue de futurs castings", précise-t-il.



Michè d’Onofrio a de nombreux projets en cours, mais son objectif principal reste la réalisation d’un film documentaire sur les événements d'Aleria d'août 1975, à l'occasion de leur 50e anniversaire l'année prochaine. "J'ai rencontré des personnes ayant vécu ces événements de très près, dont le regretté Edmond Simeoni. J'ai le scénario, mais la difficulté demeure la recherche de financements pour ce projet ambitieux, qui soulève des enjeux politiques et historiques. Je pense qu'il est crucial de réaliser ce film, car il sensibiliserait le public sur les raisons de l'antagonisme entre la Corse et la France. Le cinéma est un excellent moyen de faciliter l'accès à ce type de savoir", conclut Michè.