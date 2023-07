Chômage : En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi stable au deuxième trimestre

La Corse suit la dynamique de la stabilité. Selon les chiffres du deuxième trimestre de 2023, publiés mercredi 26 juillet par la Dreets (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire ceux sans activité, est resté constant avec une moyenne de 12 890 personnes. Ce nombre a connu une légère baisse de 0,3 % sur le trimestre (soit -40 personnes), mais a augmenté de 1,6 % sur un an. En comparaison, en France métropolitaine, le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de 0,1 % ce trimestre (-5,0 % sur un an). En prenant en compte les trois catégories A, B, C, qui regroupent les demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, avec ou sans activité, la moyenne sur le trimestre s'établit à 19 160 personnes. Ce nombre a connu une augmentation de 1,1 % au cours du trimestre (+210 personnes) et de 2,1 % sur un an.





Au niveau départemental, en Haute-Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit en moyenne à 6 860 sur le trimestre. On observe une légère baisse de 0,6 % sur un trimestre (-40 personnes) et une progression de 2,2 % sur un an. Dans la région du Sud, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est de 6 030, restant stable sur un trimestre et enregistrant une hausse de 0,8 % sur un an.



Femmes et jeunes les plus touchés

Les femmes et les jeunes demeurent les catégories les plus touchées par le chômage en Corse. On observe une diminution de 2,0 % chez les hommes (soit -0,7 % sur un an) tandis que les femmes connaissent une progression de 1,2 % (soit +3,5 % sur un an). Concernant les tranches d'âge, les moins de 25 ans connaissent une stabilité sur le trimestre, mais une hausse significative de 5,9 % sur un an. Pour les individus âgés de 25 à 49 ans, une progression de 1,5 % est constatée au cours du trimestre (+1,9 % sur un an). En revanche, les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus enregistrent une baisse significative de 3,7 %, marquant une amélioration de 1,0 % sur une année.