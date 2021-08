Chœur des commerçants bastiais et ajacciens : "malgré les restrictions, 2021 n'est pas une mauvaise saison"

« Aucun commerçant ne m’a dit que c’était catastrophique » note Daniel Benedettini, président du l’association des commerçants du centre-ville de Bastia et gérant du cinéma Le Régent. En général et malgré les restrictions sanitaires, la saison est meilleure que l’année passée. Une prouesse loin d’être compliquée à accomplir tant l’été 2020 avait commencé tard. Le mois de juillet 2020 avait été celui de tous les records en termes de chute de fréquentation touristique avant d’être rattrapé par un mois d’août salvateur.



Dans le sud, Marina Fondacci présidente de la fédération des associations du centre-ville d'Ajaccio, partage le même bilan : « les commerçants sont assez contents. Nous avons pu compter sur les locaux qui ont joué le jeu à la réouverture à la fin du printemps et les continentaux ont pris la relève au cœur de l’été. Les grands absents sont les touristes étrangers ». Attention cependant à ne pas confondre fréquentation et fréquence d'achats : « plus de fréquentation ne veut pas forcément dire plus d’achats » précise Marina Fondacci.





Malgré l’enthousiasme, la baisse d’activité est une réalité. « Environ 30% de moins par rapport à une année normale » notent Daniel Benedittini et Marina Fondacci. Un pourcentage d’ordre général qui ne témoigne pas de la disparité entre les différents commerces. « Les avant-boîtes et la culture ont été très impactées par le pass sanitaire » relève le président Bastia. Dans son cinéma, contrôlé trois fois par la police depuis le 21 juillet, il note une baisse d’activité de 60% certaines semaines. Mais tous les deux le disent : « vu les restrictions et la situation sanitaire ce n’est pas une mauvaise saison ».