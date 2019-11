Chloris, le cosmétique végétal, naturellement corse

Nymphe incarnant la beauté dans la mythologie grecque, déesse des fleurs et du printemps, Chloris est le nom choisi par Franck Zannoni, un coiffeur ajaccien très « tendance » pour développer une nouvelle gamme de produits. Après avoir créé, en 2013, « Fast’in Cut » -tarifs préférentiels pour prestations haut de gamme- il vient se lancer dans une marque végétale spécialisée dans la cosmétique capillaire naturelle. « En tant que créateur, souligne l’intéressé, mon idée était de pousser plus loin et de travailler à l’élaboration de produits d’exception. »Depuis juillet dernier et après avoir travaillé de longs mois dessus, le concept est né. Il se décline en deux gammes. Une vegan (100% végétale) et 100% bio à base d’huiles essentielles d’immortelle de Corse, l’autre issue du savoir-faire français. « On part, rajoute le créateur, de l’agriculture et de la biochimie pour élaborer un produit de luxe composé de ce qu’il y a de meilleur sur le marché. »Ainsi, la gamme Chloris se décline en une trentaine de produits dont trois sont à base d’immortelle. On retrouvera du shampoing spécifique aux embellisseurs ou aux élixirs, autant de produits aux vertus particulières. « Les jeunes créateurs sont présents en Corse, cela veut dire qu’il existe un vrai savoir-faire. C’est important pour l’identité. Le projet reste d’avoir des produits 100% made in Corsica. Mais il faut 18 mois pour sortir un produit. D’ici deux ans, j’espère que nous aurons une gamme de soins 100% bio de Corse… »Parallèlement, et sous l’impulsion de Laetitia Leclerc, compagne de Franck Zannoni, la boutique située rue des Trois Maries à Ajaccio permet un traitement personnalisé du cheveu et des applications sur place ou à la maison. Une idée de Laetitia déclinée à la suite d’études en micro capillaire. L’utilisation d’un microscope permet d’étudier, au mieux, le cuir chevelu et d’adapter le soin…La gamme Chloris commence à répandre toutes ses vertus dans l’île. Pour Franck Zannoni, une nouvelle aventure a débuté. Et elle démontre, si besoin est, que la Corse dispose de créateurs talentueux…