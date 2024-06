Ajaccio : Une soirée pour la Marie Do à bord du Poseïdon

Sur le port, les drapeaux oranges de l'association flottaient à l'entrée du restaurant aménagé sur le bateau Poseïdon. C'est Don Benjamin Vlody, le nouveau gérant, qui a pris l'initiative d'ouvrir sa saison en organisant un repas caritatif. Bien connu à Paris pour avoir lancé plusieurs enseignes, ce jeune Ajaccien a décidé de revenir pour la saison estivale : "Quand on devient entrepreneur, bien sûr que l'aspect économique est crucial. J'ai eu la chance de développer des affaires, mais aujourd'hui je veux m'investir différemment. En revenant ici, il était important pour moi de contribuer modestement à une cause qui touche malheureusement beaucoup de familles corses. Ainsi, cette ouverture était placée sous le signe du don."



Ce geste ne fut pas seulement financier, mais aussi un don de soi. Le personnel du restaurant-bateau et les bénévoles de l'association ont travaillé main dans la main pour offrir une soirée mémorable aux convives, avec des plats de qualité. Rebecca, venue avec des amis, a exprimé sa satisfaction : "Nous étions curieux de découvrir ce restaurant sur un bateau, et quand nous avons su que c'était aussi pour soutenir la Marie Do, nous n'avons pas hésité un instant. Nous ne sommes pas déçus."



À l'avant du bateau, discrète mais émue, la présidente de la Marie Do, Catherine Riera, accompagnée de membres de l'association, a exprimé sa gratitude pour ce geste qui contribue non seulement financièrement mais aussi à sensibiliser sur les actions continues de l'association, même en été.