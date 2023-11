Chjama Patriotta : une première réunion à Lisula

"Nous avons lancé un appel directement aux militants pour transcender les partis. Ce n’est donc pas un appel adressé directement à des structures, partis, associations ou syndicats pour rejoindre notre démarche, mais à tous les militants", explique Jean-Philippe Antolini, porte-parole. Suite à l'assemblée générale d'octobre dernier, "Chjama Patriotta" a donné mandat au collectif "Patriotti", organisateur de l’événement, pour conduire la démarche jusqu'à la prochaine assemblée générale. "Étant représentant du collectif Patriotti, je suis ainsi le porte-parole de Chjama Patriotta", continue Jean-Philippe Antolini.La démarche de "Chjama Patriotta" se déploie dans toute la Corse, mettant en avant le recentrage sur les fondamentaux du nationalisme : indépendance, peuple corse, langue et culture, terre aux Corses. Les inquiétudes quant à la dépossession massive de la terre et le taux de colonisation ont été soulignées, alimentant un débat centré sur les enjeux actuels du nationalisme. "Un journaliste m’a dit lors de l’assemblée 'on se croirait en 1980'. Il y a un contre-pouvoir, une lutte armée. À travers ces réunions publiques nous donnons la parole aux militants. Et nous notons toutes les idées pour faire une synthèse. Le fait que les militants soient écoutés est fortement apprécié. Rien ne leur est imposé. Un schéma dont plus personne ne veut, celui où l’on impose ce qu’il va se passer", précise Jean-Philippe Antolini.La participation active des militants a été encouragée, avec un engagement à écouter et synthétiser leurs idées. La démarche vise à rompre avec les schémas imposés et à utiliser les compétences de chacun pour construire collectivement une vision renouvelée du nationalisme corse. "Nous devons également utiliser les compétences de chacun. Et pas uniquement pour afficher", ajoute Jean-Philippe Antolini. À noter la présence significative de militants de "Corsica Libera", dont Josepha Giacometti Piredda et Petr’Antò Tomasi, soulignant une convergence d'idées malgré les différences organisationnelles.La démarche de "Chjama Patriotta", indépendante de toute structure spécifique, poursuit son engagement avec des réunions à venir, dont celle prévue le 1er décembre à i Fulelli, le 2 décembre à Biguglia ou Borgu, et le 16 décembre à Migliacciaru.