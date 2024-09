China à l’antica au cœur de Bastia

L’Associu U Mercà a été créée en 2017 par une poignée d’amies natives de ce lieu emblématique de la ville de Bastia. « Notre association se veut un lien social avec les habitants du quartier et pour cela nous organisons diverses manifestations, dont cette Quina qui s’adresse au tout public, âgé, jeune » souligne la présidente Françoise Filippi. Forte d’une quarantaine de membres, l’ association perpétue les traditions du quartier du marché et cette China à l’ancienne est un véritable moment de partage et de convivialité. Un loto doté de nombreux et beaux lots : Billet d’avion, billet de bateau, bons d’achats, bons repas, brunch, bingos et autres belles surprises.

Après le bal de la St Jean et la fête du Sacré-Cœur en juin, ce loto en septembre, l’association a déjà en projet pour le 23 novembre, « Mercà in Ballu » à la salle polyvalente de Lupinu, une soirée musicale sur le thème des années 80.