Chaouki Ben Saada : "le Sporting c'est tout pour moi"

- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 20 ans de carrière ?



- Il y a eu mon premier titre avec l’équipe de France en U17, ensuite mes deux premiers buts contre Marseille quand j’avais 18 ans. C’est le moment où je deviens un vrai professionnel. Avant j’étais un peu dans l’entre deux, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas et ça ça a lancé définitivement ma carrière.



- Quel est selon vous, le plus beau match de votre carrière ?



- Il y en a eu pas mal, mais je pense que le plus abouti est celui avec la sélection tunisienne contre le Cameroun. On jouait contre une grosse équipe, c’était un quart de finale et j’avais réussi à marquer un beau coup franc. Durant la suite du match, j’étais vraiment dans un état second, parce que j’avais réussi alors qu’il y avait vraiment pas mal de grands joueurs. Ça donne confiance.



- En 20 ans de carrière, il y a eu aussi des périodes compliquées ?



- La première c’est quand je suis revenu d’Arles-Avignon où j’avais vécu deux ans et demi de galères. Pendant un an je n’avais presque pas joué et j’allais avoir la trentaine, j’avais enchaîné pas mal de blessures. Pendant deux, trois mois je suis rentré à Bastia, je me suis entraîné avec la réserve et je pensais que ça allait être la fin de ma carrière, car je n’étais physiquement pas prêt. L’année d’après j’ai rebondi à Troyes, ça m’a fait du bien, j’ai grandi et c’est là où j’ai pu me relancer.



- On a vu vos larmes à la fin du match contre Rodez… qu’est-ce que ça représente pour vous le Sporting ?



- Ça représente tout pour moi, c’est mon club de cœur si je compte toutes les années de débutant jusqu’au monde professionnel, j’ai fait plus de 22 ans dans le club. A l’époque où j’ai été transféré à Nice je pouvais partir libre, mais j’ai signé à nouveau pour que le club puisse toucher de l’argent. Par la suite, quand le SCB a été en difficulté j’ai fait comme tous nos anciens, je suis revenu l’aider et le remettre à la place qu’il devait être.



- Quel est le meilleur souvenir que vous garderez du football ?



- Je pense que c’est samedi (Ndlr : le match du 7 mai contre Rodez), c’était mon dernier match, il y a eu beaucoup d’émotions. Même s’il n’y a pas eu la victoire au bout, la manière dont il s’est terminé, le fait que tout un stade se lève et applaudisse je pense que c’est la plus belle des sorties. Aujourd’hui c’est trop frais, je ne me suis pas remis des émotions, mais je pense que dans 10 ans oui cela restera mon meilleur souvenir parce que c’est quelque chose de magnifique.



- Justement, vous êtes revenu à un moment où le club avait besoin de vous, vous saviez que vous alliez y finir votre carrière, comment aviez-vous appréhendé ce retour ?



- Le plus dur, ça a été pour ma famille de quitter Troyes où j’évoluais depuis 5 ans. Il a fallu les convaincre que c’était une bonne décision, mes enfants avaient leurs amis là-bas et ça a été dur pour eux. Ma femme était un peu sceptique, elle m’a dit : «et si ça ne marche pas ? ». C’était un gros pari, mais elle m’a fait confiance. J'ai participé aux trois montées successives avec mes coéquipiers. Pour nous, l’enfant du club c’est quelque chose de magnifique et on peut être fiers de nous. Samedi soir, quand j’ai vu qu’elle et mes enfants pleuraient, je me suis effondré parce que j’ai vu dans leurs yeux qu’ils étaient fiers de moi, mais tristes de me voir raccrocher les crampons. Maintenant il va falloir que j’entame une seconde vie pour qu’ils continuent à être fiers de moi.