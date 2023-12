Chantier du stade Armand-Cesari : on commencera en mai par les vestiaires

La procédure de marchés publics sera en ligne d'ici quelques jours, a annoncé le président de la CAB, pour une réponse attendue "fin janvier à début février". En préambule du conseil d'Agglo, le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, a détaillé le futur calendrier du chantier de rénovation du stade de Furiani.Le Sporting club de Bastia jouera a priori dernier match de Ligue 2 le 17 mai contre le Paris FC. Ce qui signifie que les travaux pourront démarrer dans la foulée, à condition que le Sporting ne dispute pas de match de barrage derrière. Cette opération de rénovation doit se terminer "avant le premier match de la saison suivante" souligne Louis Pozzo di Borgo, qui a prévu un plan B en cas de retard : "On part du principe que les vestiaires seront livrés dans les délais, mais on n'est jamais sûr de rien avec les travaux... Dans le pire des cas, nous mettrons à disposition des bâtiments modulaires sur le parking nord pour que les équipes puissent, de manière sécurisée, se changer et accéder au stade."La suite du planning sera affinée "lors du prochain conseil communautaire", mais on peut d'ores et déjà en rappeler les grandes lignes. Dans la foulée de la rénovation des vestiaires, en septembre 2024, la tribune est sera fermée, le temps de la déconstruire puis de la reconstruire avec un toit. Puis ce sera au tour de la tribune ouest de subir un lifting similaire pour une réouverture totale du stade Armand-Cesari espérée "dès le mois de novembre ou décembre 2025", se projette Louis Pozzo di Borgo.Dans les tribunes nord et sud, des aménagements intérieurs verront le jour, comme la création d'une brasserie et d'une salle de réception. D'autres aménagements extérieurs ont été réclamés par les Socios bastiais aux abords du stade, côté ouest : un grand portail d'entrée "très visuel", une aire piétonne avec d'autres modes de déplacements doux et "pourquoi pas une fan zone à cet endroit-là", a conclu, en aparté, Louis Pozzo di Borgo. L'ensemble devrait s'achever dans le courant de l'année 2026.