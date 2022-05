Parkings couverts, fan zones, musée : le stade Armand-Cesari dévoile son nouveau visage

Le président de la CAB s’appuie sur un constat partagé au sein du conseil. Celui d’une infrastructure vieillissante, portant encore les cicatrices de la catastrophe du 5 mai 1992. Des tribunes partiellement couvertes, des contraintes d’utilisation de la pelouse, une accessibilité à revoir, un éclairage à restructurer des espaces presse et des vestiaires à refaire, Louis Pozzo di Borgo énumère les défaillances. « Et tout ça pour un coût annuel de 2,3 millions d’euros à la charge de notre intercommunalité », conclut-il.



En investissant 6,7 millions d’euros, la CAB porte le projet d’une infrastructure moderne et multifonctionnelle. « Armand Cesari doit être en mesure d’accueillir d’autres types de manifestations sportives et culturelles. Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir un stade qui coûte 2,3 millions d’euros par an pour accueillir 19 matchs de foot », lance Louis Pozzo di Borgo. Des discussions sont en cours avec les dirigeants du SCB afin de définir un loyer via une convention payante. « Mais pour cela il faut donner une valeur à ce stade », explique Louis Pozzo di Borgo.



Pour y remédier, les élus ont enchaîné une vingtaine de réunions avec la direction du Sporting Club de Bastia, les Socios, les acteurs culturels et institutionnel pour définir une quinzaine d’actions à mener. De la réfection des vestiaires à la création d’une brasserie en passant une amélioration du confort des usagers, la presque totalité des points a été validée. Seule la question de la couverture des tribunes reste en suspens. « Devons-vous en couvrir trois ou quatre ? », questionne encore le président de la CAB. L’extension des tribunes nord et sud a été actée, de même que l’amélioration de la pelouse. « Elle coûte 400 000 euros par an à la CAB pour une qualité qui laisse à désirer », explique Louis Pozzo di Borgo.