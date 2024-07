Championnats de France de photos sous-marines : à Bastia, Tony Viacara s’impose chez lui

« Je ne suis pas un habitué de championnats ou de concours » explique le natif du Vieux-Port de Bastia, « mais il y a 3 ans j’avais eu l’occasion de participer aux Championnats de France à Marseille et l’envie de l’organiser en Corse et d’y participer m’était venue à l’idée ». C’est d’ailleurs à Marseille que Tony, photographe sous-marin et plongeur professionnel, fait la connaissance de Martine Ruoppolo, compétitrice avec son mari et membre de la Commission photo et vidéo à la FFESSM, Fédération Française d'Études et de Sports Sous-marins. «Lors de ces championnats à Marseille nous avions bien sympathisé et quand Tony a voulu organiser les championnats à Bastia nous sommes venus en repérages avec la commission et nous avons été enthousiasmés par la beauté des fonds sous-marins ».



Ces championnats de France ont regroupé 21 équipes de photographes et 6 binômes vidéo de tout l’hexagone et Outre-mer. Organisés par le club de plongée Marine Diving Center de Marine Viacara, la fille de Tony, ils avaient pour partenaire le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate. Du 26 au 29 juin, les participants pour la photo ont réalisé 4 plongées, sur 4 sites différents (sites protégés de Minelli, du Petit Pain de Sucre, de l'aquarium et de l'épave de La Louise, un paquebot échoué en 1860 dans le port de Bastia), réparties sur deux jours pour ramener les plus beaux clichés correspondant aux thèmes : macro, poisson, ambiance, ambiance faune mobile et la thématique de cette année, la posidonie, herbier emblématique de la mer Méditerranée, bien présente sur notre île.





Champions de France sur l’ensemble des clichés

Les vidéastes avaient quant à eux un thème libre. En lice pour le titre de champion de France photo, Tony avait pour binôme Martine Ruoppolo. «Le rôle du binôme est avant tout un rôle de sécurité, de protection » souligne Martine. « Pendant que le photographe opère, bien concentré sur ses clichés, son binôme surveille les lieux et pose aussi comme modèle. Il y a une véritable complicité entre eux»

À l'issue de leurs deux plongées, les photographes ont remis au jury six images reflétant les cinq thèmes imposés. Tony Viacara et Martine Ruoppolo ont remporté le titre de Champions de France sur l’ensemble des clichés, pris à un maximum de 30 m de profondeur. «Pour cette compétition alors que les autres concurrents utilisaient un flash, j’avais opté pour le phare, ce qui a rendu encore plus difficile le travail de Martine. Au-delà d’être une personne exceptionnelle, elle m’a guidée dans mon choix, ce qui nous a permis d’avoir un autre regard sur la compétition» précise Tony.





« Je retiens avant tout une belle aventure humaine avec des rencontres différentes, enrichissantes, avec des personnes extraordinaires. Je tiens aussi à remercier et à féliciter ma fille pour l’organisation et tous ceux qui l’ont aidée» déclare radieux Tony. Quant à Martine, tombée amoureuse de Bastia, elle a décidé de venir y vivre avec son mari. « Il y a moins de poissons qu’à Marseille, mais les posidonies sont de toute beauté ».