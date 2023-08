Championnat du monde des rallyes : Pilouis Loubet en Finlande pour confirmer l’embellie

Le rallye de Finlande a subi quelques changements par rapport à son édition précédente, avec un coup d'envoi composé d'un Shakedown ce jeudi matin Rannankylä (4,4 km) suivi en début de soirée par l’ES1 Harju (3,4 km).

La journée de vendredi permettra d’entrer dans le vif du sujet avec neuf spéciales (108,7 km). Une étape qui précédera une journée de samedi plutôt copieuse et dans tous les cas la plus longue du rallye avec 160,6 km de chronos comprenant les trois ES les plus longues du rallye de Finlande à savoir Päïjälä (20,1 km) Rapsula (20,5 km) et Vekkula (20,6 km).



La clôture de ce la course se déroulera dimanche. Quatre spéciales sont au programme de ce baisser de rideau dont la Power Stage Himos-Jämsä (9,2 km).





Pierre-Louis Loubet tentera de confirmer ses bonnes sensations d'Estonie, mais il sait que les Finlandais joueront à domicile et seront des adversaires redoutables à battre.